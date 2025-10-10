Sénégal: Recrudescence d'agressions nocturnes - La police de Tivaouane annonce avoir renforcé son dispositif

Tivaouane — Le commissariat urbain de Tivaouane déclare avoir renforcé ses dispositifs de sécurité et intensifié les patrouilles nocturnes dans les zones les plus touchées par une recrudescence des agressions nocturnes signalée dans plusieurs quartiers de cette commune.

Selon la police, de jeunes individus, âgés de moins de 25 ans et résidant notamment à Keur Mass, Keur Ndiobo et Kouly, multiplient les attaques dans leurs propres quartiers ainsi que dans ceux de Keur Dabakh, Goumoune et Alwar.

Les agresseurs opèrent généralement à partir de 22 heures, à deux à bord de motos de type Jakarta, ou en groupes de cinq à une dizaine.

Munis de machettes, ils interceptent des passants pour les dépouiller de leurs téléphones, de leur argent ou de tout autre objet de valeur.

Le quartier de Keur Ndiobo est celui qui enregistre le plus grand nombre de plaintes, précise la même source.