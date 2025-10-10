Sénégal: Recrudescence d'agressions nocturnes - La police de Tivaouane annonce avoir renforcé son dispositif

10 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le commissariat urbain de Tivaouane déclare avoir renforcé ses dispositifs de sécurité et intensifié les patrouilles nocturnes dans les zones les plus touchées par une recrudescence des agressions nocturnes signalée dans plusieurs quartiers de cette commune.

Selon la police, de jeunes individus, âgés de moins de 25 ans et résidant notamment à Keur Mass, Keur Ndiobo et Kouly, multiplient les attaques dans leurs propres quartiers ainsi que dans ceux de Keur Dabakh, Goumoune et Alwar.

Les agresseurs opèrent généralement à partir de 22 heures, à deux à bord de motos de type Jakarta, ou en groupes de cinq à une dizaine.

Munis de machettes, ils interceptent des passants pour les dépouiller de leurs téléphones, de leur argent ou de tout autre objet de valeur.

Le quartier de Keur Ndiobo est celui qui enregistre le plus grand nombre de plaintes, précise la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.