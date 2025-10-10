Sénégal: Taïba Ndiaye ́ - Plus de 16 millions de la mairie pour doter les écoles de fournitures scolaires

La mairie de Taïba Ndiaye a mobilisé une enveloppe de plus de 16 millions de FCFA pour l'achat de fournitures scolaires au profit des 18 écoles de cette commune du département de Tivaouane, à l'occasion de la rentrée des classes.

Le lot de matériel scolaire a été distribué aux bénéficiaires lors d'une cérémonie présidée par le maire Assane Ndiaye, en présence de représentants des associations de parents d'élèves.

Pour améliorer les conditions d'apprentissage, la municipalité a débloqué une enveloppe de 16 788 500 FCFA, utilisée pour l'achat de manuels scolaires, cahiers de travaux pratiques, ainsi que 18 photocopieuses accompagnées de consommables, à raison d'une unité pour chaque école élémentaire.

En plus de cette dotation, la mairie a aidé à l'enrôlement de 2 000 élèves dans une mutuelle, dans le cadre de la Couverture sanitaire universelle.

Une initiative visant à garantir aux élèves issus de familles vulnérables un accès aux soins de santé.

Le maire a salué cette décision du conseil municipal qui, selon lui, témoigne d'un souci de ne laisser aucun enfant en marge du système éducatif.

Sur le plan des infrastructures, la commune a réalisé plus de 16 nouvelles salles de classe, permettant ainsi d'éliminer définitivement les abris provisoires dans toutes les écoles publiques.

Concernant la seule école qui reste à clôturer, le marché a été déjà attribué et les travaux lancés et devraient s'achever "d'ici décembre".

Le maire a souligné les difficultés rencontrées par les parents d'élèves, en majorité des producteurs agricoles, pour inscrire leurs enfants, étant occupés par les récoltes.

D'où cet appui pour les soulager et rendre effectif le concept "Ubi tey, jang tey", visant un démarrage des enseignements dès le premier jour de la rentrée des classes.

La mairie, dans une logique d'inclusion, prévoit aussi de doter les "daaras" (écoles coraniques) de la commune de fournitures scolaires, après avoir construit plusieurs salles de classe afin d'améliorer les conditions d'encadrement des apprenants.