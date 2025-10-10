Sénégal: Khady Diène Gaye demande la clôture des 'navétanes' le 15 octobre 'au plus tard'

10 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a adressé une lettre circulaire aux gouverneurs des régions, leur demandant de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter le délai de la clôture de la saison sportive du mouvement des "navétanes", fixé au 15 octobre.

Dans cette lettre circulaire, la ministre des Sports rappelle que "la maîtrise du calendrier des activités sportives a été une des principales recommandations des concertations nationales sur la réforme du Mouvement 'Navétanes', tenues les 20 février et 4 mars 2025, suite à la mise en oeuvre des directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye".

Dans cette optique, le championnat populaire dit "navétanes" devait démarrer le 15 juillet et prendre fin le 15 octobre "au plus tard", selon un calendrier rendu public par Khady Diène Gaye fin avril dernier.

