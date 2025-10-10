Sénégal: Un projet prévoit la création de périmètres fourragers et d'un centre de production bovine

10 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le Programme national pour le développement intégré de l'élevage au Sénégal (PNDIES-PI) prévoit de mettre en place de périmètres fourragers et un centre de production bovine dans les communes de Boulel et de Lour Escale, dans la région de Kaffrine (centre), a appris l'APS de son coordonnateur, Dame Sow.

Il a fait cette annonce lors d'un atelier de présentation du PNDIES-PI et de partage du mécanisme de gestion des plaintes (MGP), présidé jeudi à Kaffrine par l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Lala Camara, en présence de plusieurs acteurs institutionnels et communautaires.

Le Programme national pour le développement intégré de l'élevage au Sénégal est une initiative du ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Il prévoit par ailleurs l'implantation d'une coopérative agricole à Lour Escale sur une superficie de 100 hectares, dotée d'un grand périmètre fourrager, d'un forage et d'infrastructures de production animale.

"Cette initiative contribuera à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, tout en renforçant la souveraineté alimentaire du pays", a indiqué son coordonnateur.

De même, le Programme national pour le développement intégré de l'élevage étudie la possibilité d'installer un centre de production bovine sur le site des domaines agricoles communautaires (DAC) de Boulel, afin d'aider les bénéficiaires à produire de la viande et à accroître leurs revenus.

"Le PNDIES-PI, qui s'étend sur la période 2024-2029, vise à développer des chaînes de valeur animales compétitives, climato-résilientes et pourvoyeuses d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes", a expliqué Dame Sow.

Le programme prévoit également la création de périmètres maraîchers de magasins de stockage, ce qui, selon M. Sow, devrait se traduire par la création de centaines d'emplois directs et indirects à travers le pays.

Concernant le mécanisme de gestion des plaintes, il a expliqué qu'il permet aux personnes ou communautés pouvant se sentir lésées par les activités du programme de disposer d'un "système de recours participatif, efficace, rapide et accessible" à toutes les parties prenantes.

