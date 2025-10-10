Sénégal: Le centre de santé de Bignona étrenne une nouvelle salle de radiographie numérique

Bignona — Le centre de santé de Bignona, dans la région de Ziguinchor (sud), vient d'être doté d'une salle de radiographie numérique financée par la Fondation du Port autonome de Dakar (PAD).

La nouvelle salle de radiographie numérique a été officiellement inaugurée jeudi en présence du directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian.

M. Bodian, par ailleurs président du conseil de la Fondation du Port autonome de Dakar, a déclaré que cet appui apporté au centre de santé de Bignona marque un "engagement constant à renforcer l'accès équitable à des soins de qualité, surtout dans les zones les plus éloignées des centres hospitaliers".

Selon lui, cet appui s'inscrit dans "une stratégie plus large", déroulée en collaboration avec le ministère de la Santé de l'Hygiène publique, visant à améliorer les plateaux techniques des hôpitaux dans plusieurs localités du pays.

"Ce don comprend non seulement un appareil moderne de radiographie, mais également l'aménagement complet d'une salle spécialisée. Cela permettra d'assurer un diagnostic plus rapide et plus précis des pathologies, et de réduire les évacuations coûteuses vers les hôpitaux de Ziguinchor", a-t-il précisé.

Waly Diouf Bodian a également rappelé "les nombreuses interventions" de la Fondation du Port autonome de Dakar à travers le pays, telles que l'octroi de bourses de spécialisation pour des médecins, la fourniture de matériel médical, ou encore l'organisation de campagnes de santé.

Le maire de Bignona, Bacary Diatta, a exprimé la reconnaissance des populations locales à l'endroit du Port autonome de Dakar et de sa fondation.

"Pendant longtemps, nos malades étaient contraints d'aller jusqu'à Ziguinchor pour passer une simple radiographie. Aujourd'hui, nous pouvons pousser un ouf de soulagement grâce à ce geste fort en faveur de l'équité territoriale", a-t-il déclaré.

Le médecin-chef du district sanitaire de Bignona, docteur Mamadou Lamine Sagna, a de son côté souligné "l'importance cruciale" de cet équipement pour la prise en charge des patients.

"L'unité de radiologie était fermée depuis deux ans. Ce nouvel appareil va permettre de renforcer la qualité des diagnostics et d'assurer des soins dans des conditions de sécurité optimales", a-t-il expliqué.

A l'en croire, cette dotation permettra d'éviter "plus de 1000 évacuations médicales" par an et de soulager une population estimée à près de 300.000 habitants, soit 47 % de la population de la région de Ziguinchor.

Le médecin a toutefois attiré l'attention des autorités sur d'autres "besoins urgents" du centre de santé de Bignona, en appareils d'échographie et en lampes scialytiques pour le bloc opératoire.

"Actuellement, les interventions chirurgicales se font avec des lampes frontales, faute d'éclairage adapté, ce qui complique fortement les actes opératoires", a-t-il dit, en plaidant par ailleurs pour la rénovation des infrastructures de ce centre sanitaire qui datent de 1937.

De nombreuses autorités locales, administratives, religieuses et coutumières ont assisté à cette cérémonie officielle, qui traduit l'espoir d'un meilleur accès aux soins pour les populations de Bignona et des communes environnantes.