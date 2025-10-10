La troisième promotion du programme Femmes d'Avenir Sénégal a été lancée hier, jeudi 9 octobre. Initié par Eramet, à travers sa filiale Eramet Grande Côte, et Women In Africa Philanthropy (WIA), ce programme a pour objectif de former des femmes a l'éducation financière, d'impacter durablement l'économie sénégalaise et d'accroitre la confiance en soi des bénéficiaires.

Eramet, à travers sa filiale Eramet Grande Côte, et Women In Africa Philanthropy (WIA) ont procédé hier, jeudi 9 octobre au lancement de la troisième année du programme Femmes d'Avenir Sénégal. Cet événement a rassemblé autorités locales, bénéficiaires, et partenaires pour célébrer les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des femmes au Sénégal.

« C'est un programme qui a été voulu pour autonomiser les femmes. L'objectif est d'outiller les femmes qui sont des actrices du développement sur des formations comme la gestion financière, la connaissance de soi . Ce qui va contribuer à leur donner les outils nécessaires pour participer au développement du Sénégal. Nous sommes convaincu que chaque initiative de ce genre nous rapproche de plus en plus vers un développement beaucoup plus inclusif et beaucoup plus orienté vers le genre », a fait savoir Frédéric Zanklan directeur général d'Eramet Grande Cote Pour la troisième promotion de ce programme, la région de Louga a été ciblée et cette fois ci le milieu rural sera touché.

« On a ciblé la région de Louga où des séances de formations ont déjà démarré. Après une première et une deuxième promotion qui sont surtout axées sur des zones urbaines, on a pris le pari de toucher les populations rurales. Dans ces zones, il y a beaucoup de femmes et de groupements de femmes qui se battent jour et nuit pour faire avancer la cause des femmes par le biais d'activité économique.

Nous avons jugé nécessaire de participer à la montée en capacité de ces femmes pour contribuer au développement de cette région », indique-t-il. Le programme intégrera désormais un module sur l'éducation financière, clé pour la pérennité et la croissance des entreprises portées par les femmes. Marraine de ce programme Femmes d'Avenir, le Pr Amsatou Sow Sidibé, présidente de la commission nationale des droits de l'homme du Sénégal trouve que l'éducation financière est extrêmement importante.

« Les femmes luttent pour avoir des moyens financiers .Mais encore faudrait-il qu'elles puissent avoir les outils nécessaires qui leur permettent de garder ces finances pour mieux se développer en luttant par exemple contre le gaspillage dans les cérémonies familiales. Donc c'est fondamental que les femmes sachent épargner et produire encore davantage de moyens financiers.

Cela pourrait les pousser à contribuer au développement du pays car le pays a besoin d'acteurs qui puissent injecter des fonds pour le développement dans tous les domaines », soutient-elle. En tant que bénéficiaire, Diodio Ndour Ka, entrepreneuse sénégalaise témoigne que ce programme a fortement impacté ses activités professionnelles. « Quand on est entrepreneur, le volet le plus important est de pouvoir développer ses connaissances et ses compétences.

J'ai bénéficié de ce programme qui a eu un fort impact dans mon projet professionnel. J'ai pu acquérir le savoir-faire, le savoir être et surtout le savoir vivre. Et c'est là où le programme est différent et innovant. Une entreprise a besoin d'être positive et résiliente et de pouvoir se relever après chaque échec et chaque obstacle. C'est ce que ce programme nous apporte », a-t-elle fait part.