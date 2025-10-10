Face à un chômage des diplômés préoccupant, la mairie de Mbour lance un ambitieux programme de formation et d'accompagnement des jeunes dans les secteurs du numérique, de l'intelligence artificielle et de l'agriculture. Plus de 500 jeunes bénéficieront de ces sessions sur deux ans, avec un soutien financier pour concrétiser leurs projets et favoriser l'emploi local.

Cheikh Issa Sall, maire de la commune de Mbour, s'engage activement dans la formation des jeunes aux métiers de l'entrepreneuriat numérique et à l'intelligence artificielle, deux secteurs clés pour relever les défis actuels d'employabilité. Face à un taux alarmant de chômage chez les jeunes diplômés et à une demande croissante en renforcement de compétences, cet effort de formation vise à offrir des opportunités concrètes dans un monde du travail en rapide mutation. L'initiative lancée par la mairie s'inscrit dans un programme ambitieux qui s'étendra jusqu'à fin 2026.

La première session, dédiée à l'entrepreneuriat numérique, a vu une mobilisation exceptionnelle avec plus de 500 inscriptions pour 200 places initialement prévues. Pour répondre à cet engouement, les organisateurs ont doublé le nombre de participants, lançant simultanément deux sessions qui permettront de former 500 jeunes.

Cette formation prépare la jeunesse à maîtriser des outils puissants, notamment l'intelligence artificielle, promise à dominer les économies dans la décennie à venir. Au-delà des compétences numériques, la mairie prévoit également de former les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole, une filière stratégique pour lutter contre le chômage tout en renforçant la souveraineté alimentaire nationale.

Le maire Issa Sall souligne que la formation seule ne suffit pas : « Nous avons mis en place un bureau de développement local au sein de la mairie, chargé d'accompagner les jeunes dans la formulation de leurs projets et dans la recherche de financements auprès d'institutions comme la DER ou la BNDE. » Cet accompagnement financier et technique est essentiel pour transformer les acquis de la formation en création d'emplois durables sur le territoire national.

Cette démarche constitue une réponse locale à un défi global : l'amélioration de l'employabilité des jeunes dans un contexte où les moyens restent limités face à une demande grandissante. Par cette initiative, la commune de Mbour entend offrir à sa jeunesse les clés pour devenir autonome, acteur du développement économique et social, et prête à relever les défis technologiques du futur.

En résumé, la mairie de Mbour, sous la conduite du maire Issa Sall, engage une série de formations innovantes et un accompagnement sur mesure pour impulser une dynamique d'emploi et d'entrepreneuriat chez les jeunes. Cette action concertée est une illustration concrète de la volonté locale d'investir dans le capital humain pour bâtir un avenir plus prospère et inclusif.