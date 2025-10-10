Sénégal: Régénération de la ressource - 18e cérémonie d'immersion des pots à poulpe à Joal-Fadiouth

La 18e édition de la cérémonie d'immersion des pots à poulpe s'est tenue hier à Joal-Fadiouth, marquant une étape importante dans le développement durable des ressources marines locales. Organisée dans le cadre du projet CNRM (Conservation des Ressources Naturelles Marines), cette initiative bénéficie du soutien de la Banque Mondiale, représentée sur place par Dr. Aram Tall.

Le projet repose sur l'utilisation innovante de pots à poulpe en argile, un type de récif artificiel biodégradable qui favorise la reproduction et la croissance des espèces de poissons dans la région. Selon les responsables et les acteurs locaux, cette technique a permis d'étendre la période de reproduction d'une espèce clé dans l'écosystème, passant d'une durée de 3 mois à 12 mois. Ainsi, la productivité de la pêche s'en trouve accrue tout au long de l'année, assurant un approvisionnement constant et une stabilité des revenus pour les communautés de pêcheurs. L'impact social et économique est tangible.

En particulier, les femmes des communautés bénéficient de revenus supplémentaires qui leur permettent de couvrir les frais scolaires des enfants. De même, les transporteurs locaux et autres acteurs économiques autour de la pêche tirent profit de cette dynamique vertueuse. Dr. Aram Tall, déléguée de la Banque Mondiale, a exprimé sa satisfaction face aux résultats obtenus, soulignant l'efficacité d'un petit budget bien ciblé qui génère des retombées majeures.

Il a encouragé les pêcheurs, les autorités locales et le gouvernement à poursuivre et à massifier cette initiative jusqu'à la fin prévue du projet en 2028.Cette cérémonie est autant une célébration qu'un appel à renforcer les efforts communs pour la gestion durable des ressources marines qui constituent un pilier essentiel du développement local sur la Petite Côte.

