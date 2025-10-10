Sénégal: Femmes et agroalimentaire - Abdoulaye Sow plaide pour l'agroécologie et le renforcement du rôle des femmes

10 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par JEAN PIERRE MALOU

La Commission Genre et Entrepreneuriat féminin de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar a organisé, le jeudi 9 octobre 2025, un atelier consacré à l'agroécologie afin de sensibiliser aux bénéfices de cette approche et de promouvoir l'accompagnement des femmes actives dans la filière agroalimentaire.

Dans son allocution, Abdoulaye Sow, président de la CCIAD, a insisté sur la gravité des défis auxquels le Sénégal et, plus largement, le continent africain sont confrontés -- changements climatiques, érosion de la biodiversité, insécurité alimentaire et instabilité des marchés. À ses yeux, l'agroécologie ne se présente pas seulement comme une alternative crédible : elle constitue une nécessité pour assurer la pérennité des systèmes alimentaires, préserver l'environnement et garantir le bien-être des générations futures.

M. Sow a également mis en exergue la place centrale des femmes dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Par leur savoir-faire, leur persévérance et leur contribution quotidienne à la production, à la transformation et à la commercialisation, les femmes représentent un levier essentiel pour la promotion d'une agriculture résiliente et d'une alimentation de qualité. Toutefois, le président de la CCIAD a reconnu que ce potentiel demeure entravé par de nombreux obstacles.

Parmi les contraintes identifiées figurent l'accès inégal aux ressources productives -- terre, crédit, intrants et formation -- ainsi que la prévalence d'activités informelles qui limitent l'accès aux marchés structurés, aux financements et aux soutiens institutionnels. M. Sow a souligné la nécessité de renforcer les capacités techniques et managériales des femmes entrepreneures et d'améliorer les infrastructures de conservation, d'entreposage, de transport et de conditionnement des produits.

La présidente de la Commission Genre et Entrepreneuriat féminin a réaffirmé ces orientations en déclarant : « L'agroécologie est devenue un moteur, voire un levier de développement. Elle s'impose face aux mutations climatiques et, surtout, pour garantir la qualité des produits que nous consommons. Poser ce débat revêt donc toute sa pertinence pour les femmes actrices de l'agroalimentaire. » Enfin, M. Sow a réitéré l'engagement de l'institution consulaire à soutenir les initiatives visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, à renforcer les compétences des femmes cheffes d'entreprise et à faciliter leur accès aux marchés internationaux.

