Sénégal: Campagne octobre rose intégrée avec la vaccination - Les acteurs appellent à la solidarité

Le ministère de la santé et de l'hygiène publique a lancé officiellement hier, jeudi 9 octobre, la campagne octobre rose dédiée à la lutte contre les cancers gynécologiques. Par la même occasion, cette activité est couplée à la vaccination contre hpv chez les filles de 09ans pour la prévention du cancer du col de l'utérus.

Dakar a abrité hier, jeudi la cérémonie de lancement de la campagne « octobre rose » consacrée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Organisée par le ministère de la santé et de l'hygiène publique, la ligue sénégalaise contre le cancer (lisca) et d'autres partenaires, cette activité vise à renforcer la solidarité autour de ses maladies pour une meilleure prise en charge des victimes.

Pour le secrétaire général du ministère de la santé et de l'hygiène publique, Serigne Mbaye, chaque mois d'octobre, le Sénégal se barre de rose, non pas seulement pour un signe de solidarité, mais comme un titre collectif pour rappeler que le cancer du sein et celui du col de l'utérus ne doivent plus être séparés. Ils peuvent être évités, s'ils sont dépistés précocement depuis le départ.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Octobre Rose est devenu bien plus qu'une campagne de sensibilisation, mais plutôt un mouvement national de mobilisation, de compassion et de responsabilité » a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « la santé de la femme doit être protégée à toutes les étapes. La vaccination d'aujourd'hui, avant toute expérimentation de virus, est un bouclier protecteur pour les générations à venir.

De même, le dépistage du cancer du sein et des lésions précancéreuses du corps remonte au motif puissant de prévention et de cure du sort des vies lorsqu'il est accessible ». Pour Dr Fatma Guenoune, chaque mois d'octobre nous rappelle un combat qui nous concerne tous et toutes, celui de la lutte contre les cancers du sein et du cancer du col de l'utérus. Ces maladies, bien que redoutables, ne sont pas une fatalité. Elle estime que grâce à la sensibilisation, au dépistage précoce et à la vaccination intégrée, des vies peuvent être sauvées.

« Cette année, notre mobilisation prend une dimension particulière. En plus du dépistage précoce, nous mettons un accent fort sur la vaccination intégrée, notamment contre le papillomavirus, la principale cause du cancer du col de l'utérus. Prévenir la maladie, c'est protéger les générations présentes et destituées. Chers citoyens, nous vous invitons à vous faire dépister, à vous faire vacciner, parler autour de vous, à encourager vos proches. Aucun geste n'est insignifiant lorsqu'il s'agit de sauver vos vies » a lancé Dr Guenoune.

L'ampleur des cancers en chiffre

Pour l'organisation mondiale de la santé (Oms), chaque année, durant le mois d'octobre, la communauté internationale intensifie la sensibilisation et la mobilisation sur le cancer du sein et l'importance du dépistage. « En 2022, les estimations de l'Observatoire mondial des cancers ont enregistré 20 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, parmi lesquels 9,7 millions de décès ont été enregistrés.

En Afrique, on a compté 1,185,000 nouveaux cas de cancer dont 763,000 décès. Parmi ces nombreux cancers, les cancers de la femme occupent une place prépondérante » a renseigné Dr Ousmane Dieng. Et d'ajouter : « pour preuve, on estimait à 2,3 millions le nombre de femmes chez qui un cancer du sein a été dépisté. Parmi ces 2,3 millions, nous avons enregistré 670,000 décès dans le monde. Le cancer du sein, touche toutes les femmes à tous les âges à partir de la puberté, bien que son incidence augmente avec l'âge.

C'est un cancer qui est présent dans tous les pays et dans toutes les communautés. Quant au cancer du col de l'utérus, il est le quatrième cancer le plus courant chez la femme avec 661,000 nouveaux cas en 2022 et 348,000 décès. Malheureusement, 94% de ces décès surviennent dans les pays à ressources limitées ».

Au Sénégal, Dr Ousmane Dieng fait état de 2064 nouveaux cas de cancer du col avec 1327 décès et 1838 nouveaux cas de cancer du sein avec 976 décès, recensés en 2022. « L'incidence et la mortalité liées à ces cancers restent préoccupantes en raison du diagnostic tardif qui est souvent dû aux barrières socioculturelles, à l'inaccessibilité financière et géographique ainsi qu'à l'impact négatif sur le plan psychologique que ces maladies ont sur les patients » .