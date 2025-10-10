Sénégal: PRAPS2-SN - Des réalisations qui changent le quotidien des pasteurs et agropasteurs

À mi-parcours de sa mise en œuvre, le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel - Phase 2 au Sénégal (PRAPS2-SN) a organisé une caravane de presse pour mettre en lumière ses réalisations. Trois jours durant, les journalistes ont séjourné dans un milieu pastoral en pleine mutation. Ici, un périmètre de culture fourragère soigneusement irrigué.

Là, une ferme laitière moderne intégrée à la culture fourragère. Plus loin, un poste vétérinaire flambant neuf, symbole d'un service public de santé animale de proximité. Partout, les infrastructures s'élèvent, et les témoignages des bénéficiaires traduisent la même conviction : le projet change la vie des pasteurs et agropasteurs en renforçant leur résilience face aux défis quotidiens.

Fatou Binetou Diallo productrice fourragère: L'engagement d'une jeune femme pour son bétail et le bonheur familial

Sous un soleil de plomb à Ndam, dans le département de Koumpentoum, une silhouette frêle mais déterminée fend les allées d'un périmètre agricole. Fatou Binetou Dème, à peine 20 ans, incarne une énergie rare. Entre tâches domestiques et travaux champêtres, elle s'est faite une place dans un domaine inhabituel : la production de fourrage. Son champ de maralfalfa s'étend derrière une clôture grillagée flambant neuve.

L'insuffisance des pâtures a poussé cette dame à opter pour la culture fourragère. «En saison sèche, nous rencontrions beaucoup de difficultés à nourrir nos animaux à cause de la rareté du fourrage au niveau des pâturages et aux nombreux feux de brousse. C'est ainsi que je me suis rapprochée du PRAPS2-SN pour bénéficier d'un accompagnement et me lancer dans la culture fourragère », raconte-t-elle.

Le PRAPS2-SN a cru en son ambition et a répondu favorablement à sa demande. Outre les boutures de maralfalfa, le projet lui a offert bien plus qu'un simple coup de pouce. Une pompe pour le forage, un château d'eau, un système d'irrigation goutte-à-goutte et un équipement solaire pour alimenter les installations en énergie. Au total, 16 millions de francs CFA environ ont été investis par le projet pour transformer le rêve de Fatou Binetou Diallo en réalité.

«Aujourd'hui, grâce au périmètre fourrager, nos animaux sont mieux nourris et produisent plus de lait qui est vendu au village. Cet argent permet d'assurer les besoins de ma famille », indique-t-elle.

Mamadou Abib Mboup, un jeune entrepreneur modernise la production laitière à Lour Escale

Après Ndam, la caravane de presse a fait cap sur Ndiapardou, dans la commune de Lour Escale (Koungheul) où se trouve la ferme laitière de Mamadou Habib Mboup. Son projet, évalué à 17 millions de FCFA environ est subventionné à hauteur de 60%, soit 10 millions F CFA, par le PRAPS2-SN. L'exploitation combine production laitière et culture fourragère. Grâce à quatre vaches de race montbéliarde, dont deux déjà en lactation, la ferme produit actuellement 20 litres de lait par jour, écoulés localement.

L'objectif à terme est d'atteindre 60 litres au moins par jour avec un cheptel renforcé. « Ce projet est pour moi un rêve devenu réalité. Grâce au soutien du PRAPS2-SN, j'ai pu moderniser mon élevage et investir de manière conséquente. C'est aussi grâce au Projet que le forage permet d'assurer l'alimentation en eau de tout le village.», confie Mamadou Mboup, qui ambitionne de créer de l'emploi local et d'inspirer d'autres jeunes.

La boucherie moderne de Ndioum, un exemple inspirant

A l'image de ce promoteur, Mamadou alpha Sy établit à Ndioum a lui aussi bénéficié de l'appui du PRAPS2 SN. Ce jeune homme a mis en place une ferme intégrée et une boucherie moderne, grâce à un appui de 9,5 millions FCFA, soit 60% du financement global du projet. La ferme de 5 hectares située sur la rive du bras du fleuve se spécialise dans l'élevage de bovins et dans l'aviculture.

Optant pour un système d'embouche moderne, M. Sy a construit une étable composée de 20 box pour des bovins à engraisser et une boucherie moderne située sur la route principale de Ndioum. Afin de supporter l'alimentation du bétail, M. Sy cultive du pannicum et du malalfalfa sur une superficie d'un hectare.

Son business emploie 10 jeunes de la localité. « Grâce à l'appui du PRAPS2, j'ai pu structurer mon activité, moderniser mes installations et surtout créer des emplois pour les jeunes de Ndioum. Aujourd'hui, je suis fier de contribuer à la sécurité alimentaire de ma région et de montrer que, même à partir de peu, on peut bâtir quelque chose de grand », indique M. Sy.

Bondji, un marché à bétail sous régional

La caravane de presse a fait escale au marché à bétail de Bondji. En ce jeudi jour de marché, le site bouillonne d'activités. L'affluence est au rendez-vous. Des troupeaux de petits ruminants s'entassent dans des enclos spécialement aménagés, tandis que les bovins, imposants, patientent dans des espaces dédiés : ça achalande de partout.

Ce site, construit par le projet pour un coût de 107 millions F CFA, s'étend sur 1 hectare, peut accueillir 3 000 petits ruminants, 1 000 bovins et 100 équidés. Chaque semaine, il vibre d'activités et répond aux besoins des acteurs de l'élevage qui souhaitaient depuis longtemps un cadre structuré, sécurisé et fonctionnel pour leurs transactions. « Avant l'érection de ce foirail, nous travaillions dans des conditions très difficiles, faute d'organisation », a témoigné Yoro Sagna, le président du comité de gestion (Coges).

La caravane a ensuite rencontré Mme Dieynaba Bocoum à Kanel. Transformatrice de produits agroalimentaires et cosmétiques, elle a bénéficié d'une formation et d'un kit de démarrage grâce au projet. «Pendant six mois, j'ai été formée aux métiers de la transformation agroalimentaire», a-t-elle confié. Aujourd'hui, grâce à ces compétences, elle transforme plusieurs types de céréales et de produits cosmétiques vendus dans sa boutique à Kanel. Mme Bocoum fait partie de la 1ère cohorte de 140 femmes et jeunes formés et équipés. Une 2ème cohorte de 399 apprenants est déjà en formation dans divers métiers en milieu pastoral.

Missirah Wadène : un poste vétérinaire moderne pour améliorer les conditions de travail des techniciens de santé animale

L'équipe de journalistes a clôturé sa visite au poste vétérinaire de Missirah Wadène,. Financé à hauteur de 39 millions de francs CFA, ce poste marque une avancée significative dans le renforcement des services de santé animale.

L'infrastructure comprend deux chambres, un salon, une cuisine, des sanitaires et un mur de clôture, offrant aux agents de l'élevage des conditions de travail et de logement adaptées comme en témoigne la majorité, des agents de services vétérinaires bénéficaiaires de ces types logement. « Ce poste de santé vétérinaire permet désormais à l'agent de disposer de locaux adaptés pour exercer ses missions dans de meilleures conditions», témoigne Abdou Khadre Fadiaba, Chef de poste de Makayop.