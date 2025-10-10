Afrique: Le Président Bassirou Diomaye Faye va effectuer sa première visite au Rwanda

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, hier, en Conseil des ministres qu'il effectuera une visite de travail au Rwanda, à partir du 17 octobre 2025, à l'invitation du président Paul Kagamé. Ce sera son premier déplacement à Kigali.

Le Président Diomaye Faye effectuera une visite de travail au Rwanda du 17 au 19 octobre 2025. Cette visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à Kigali, sera sa première au Rwanda depuis son élection le 24 mars 2024. Cette visite est importante quand on connaît les relations de coopération entre le Rwanda et le Sénégal et l'étroite collaboration entre Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagamé, le président rwandais.

Paul Kagamé a été le premier chef d'État à venir au Sénégal, du 11 au 13 mai dernier, après l'accession au pouvoir de son homologue sénégalais. Il avait été reçu à Dakar juste quelques semaines après l'investiture de son futur hôte. Le président Kagamé est revenu plusieurs fois à Dakar pour participer à des activités, notamment en août 2025 pour le Forum africain pour les systèmes alimentaires. À noter aussi que le Premier ministre Ousmane Sonko a représenté le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye à l'investiture de son homologue rwandais, Paul Kagamé, le 11 août 2024.

La visite au Rwanda du président Faye peut être aussi l'occasion de tenter de trouver une solution aux conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo (Rdc). En février 2025, le président de la République avait, en effet, eu des entretiens « fructueux » avec ses homologues congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagamé sur la situation qui sévit actuellement dans la zone des Grands Lacs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal, avec le leadership de Bassirou Diomaye Faye, peut s'investir dans la recherche de solution pour apaiser la tension, compte tenu des relations avec les deux pays et de l'engagement de soldats sénégalais dans les missions onusiennes de stabilisation de la Rdc. Après le Rwanda, le président de la République sera aussi au Kenya du 19 au 21 octobre 2025, à l'invitation de son homologue William Ruto. Après son premier séjour en février 2025 lors du sommet de l'Union africaine (Ue), ce sera aussi la première visite de travail du chef de l'État sénégalais dans ce pays-pivot d'Afrique de l'Est.