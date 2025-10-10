Sénégal: Discours contraires aux bonnes moeurs - « Gaindé Macky bou goor » prend six mois avec sursis

Né en 1968, commerçant domicilié à Ouakam, Amadou Cissé alias « Gaindé Macky bou goor » a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar à six mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 F CFA. Il était poursuivi pour discours contraires aux bonnes moeurs.

Le prévenu a d'emblée reconnu les faits, présenté ses excuses et déclaré qu'il préférait ne pas revenir sur ses propos. Avant de requérir six mois ferme et une amende de 500 000 F CFA, le représentant du parquet a fait écouter un enregistrement sonore dans lequel Amadou Cissé tenait des propos injurieux, s'en prenant notamment à Touba et à l'autoroute « Ila Touba ».

Les trois avocats de la défense ont, pour leur part, plaidé la clémence.