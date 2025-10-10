Sénégal: La clôture officielle de la saison confirmée pour le 15 octobre

À travers une lettre circulaire datée du 9 octobre 2025, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé la clôture officielle de la saison sportive du mouvement « Navétanes » pour le 15 octobre prochain.

Cette décision fait suite aux recommandations issues des concertations nationales sur la réforme du mouvement, tenues les 20 février et 4 mars 2025, conformément aux directives du président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Dans cette note adressée aux gouverneurs de région, Khady Diène Gaye a insisté sur la nécessité de respecter strictement le calendrier établi. Elle a invité les autorités administratives à prendre, en coordination avec les services compétents, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la clôture effective des activités sportives à la date fixée.

Elle a enfin souligné l'importance d'une application rigoureuse de cette directive afin de garantir une bonne organisation et une meilleure planification des saisons sportives à venir.