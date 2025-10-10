Cote d'Ivoire: Investissements publics-privés - L'État entre au capital de la Plateforme économique d'Abidjan-PK24

La Côte d'Ivoire a officialisé, le jeudi 9 octobre 2025, son entrée au capital de la société Plateforme Économique et Industrielle d'Abidjan-PK24 (PEIA PK24), à travers deux de ses bras financiers. A savoir la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).

La cérémonie, présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, a été marquée par la signature d'une convention tripartite entre le Groupe ARISE, la CDC-CI et la CNPS, confirmant l'entrée de l'État dans le capital de la PEIA PK24.

Prenant la parole, le directeur général de la CDC-CI, M. Lassina Fofana, a qualifié ce partenariat de « gage d'avenir, symbole d'une Côte d'Ivoire industrielle, prospère et solidaire ». Il a rappelé que la mission de la Caisse est de mobiliser et sécuriser des ressources de long terme pour financer des projets d'intérêt général.

Depuis 2019, la CDC-CI s'est imposée comme un acteur majeur du financement national, intervenant dans des secteurs stratégiques tels que l'immobilier, avec la construction de logements sociaux et économiques comme les Jardins d'Ahoué ; le soutien aux entreprises, via sa participation dans le fonds d'investissement Comoé Capital et des lignes de crédit pour les TP/PME ; le secteur bancaire, par sa prise de participation dans le capital de la BICICI.

En s'associant à la plateforme PK24, la CDC-CI entend renforcer l'attractivité industrielle du pays et créer un environnement compétitif pour les investisseurs. « Ce projet traduit la vision du gouvernement d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et de générer des emplois durables », a ajouté M. Fofana.

Il a toutefois insisté sur la nécessité pour son institution d'accéder à des ressources longues, stables et suffisantes afin de continuer à financer des projets structurants. « Il est essentiel que la CDC-CI devienne le principal instrument de mobilisation des ressources domestiques et le levier du financement des investissements d'intérêt général », a-t-il souligné.

Aussi a-t-il a exprimé sa gratitude au ministère du Commerce et de l'Industrie pour la confiance accordée, ainsi qu'à ses partenaires - le groupe ARISE et la CNPS - pour leur engagement. Également, il a formulé le voeu que cette alliance public-privé devienne un modèle de réussite et un levier supplémentaire pour une Côte d'Ivoire en marche vers l'émergence.