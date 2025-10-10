Cote d'Ivoire: Formation en science médicale - ISA santé ouvre officiellement son campus

L'école ISA Santé veut accompagner l'Etat ivoirien pour améliorer la qualité des formations et de mieux préparer les futurs professionnels.

En collaboration avec le réseau Galileo Global Education et avec de l'appui stratégique de l'Institut national de formation des agents de santé (INFAS) et le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP).

Elle a officiellement inauguré son campus, le jeudi 9 octobre 2025, à Cocody-Riviera-Palmeraie, lors d'une cérémonie organisée, en présence du ministre Pierre Dimba et la population.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de développement des pôles régionaux d'excellence sanitaire pour offrir une meilleure couverture de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations ivoiriennes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Mme Akué Carole directrice de l'ISA santé, l'objectif est de revaloriser la profession, en formant des soignants dotés de rigueur, de probité, et d'empathie.

Elle vise également à mettre à la disposition du système de santé ivoirien de futures générations d'infirmiers résilients, réflexifs, responsables et éthiques. « École innovante dédiée à la formation des professionnels de santé. En s'appuyant sur l'expertise de Galileo Global Education et la collaboration avec l'INFAS, ISA Santé propose des formations adaptées aux exigences du secteur de la santé ivoirienne, avec un accent sur la qualité et la professionnalisation, afin de mieux préparer les étudiants à leur future carrière », a-t-elle affirmé.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre Pierre Dimba a salué cette démarche dans un contexte où les besoins en soins sont croissants et exigeants. « Nous saluons la création de cette école qui est le fruit d'un partenariat en le ministre de la santé, l'Infas et la Fondation Galileo, qui est un leader dans la formation en santé dans le monde », a-t-il indiqué. Soulignant que cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, qui est de faire de notre pays un hub médical régional, avec les infrastructures de référence.

Le ministre en charge de la Santé a ensuite réaffirmé l'engagement de l'Etat ivoirien à soutenir ces acteurs en vue de consolider les acquis.

Au cours de cette rencontre, un partenariat a été signé entre l'école de formation ISA santé et l'hôpital mère enfant de Bingerville.

ISA Santé, il faut le signaler a pour mission de former une nouvelle génération de professionnels de santé qualifiés, opérationnels et engagés.