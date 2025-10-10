Cote d'Ivoire: Abengourou - Le Conseil municipal renforce son engagement pour les cantines scolaires

Le Conseil municipal d'Abengourou a réaffirmé son engagement en faveur du développement des cantines scolaires à travers la commune. Cette volonté s'est traduite le 3 octobre dernier par le lancement officiel des activités de la cantine scolaire de Kirifi, une initiative placée sous le parrainage du maire Hervé Patrick Adom.

Représentant le premier magistrat à cette cérémonie, le premier adjoint au maire, Amoikon Banga Mian, a rappelé que l'action municipale ne se limite pas à la construction d'infrastructures scolaires, mais vise également à garantir de meilleures conditions d'apprentissage.

Il a salué la contribution des associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) de Kirifi qui, avec le soutien de la fondation Portéo, ont doté la cantine d'une importante quantité de vivres. « Cette initiative participative constitue un modèle durable de solidarité communautaire et de soutien à l'éducation », a-t-il indiqué.

Le premier adjoint au maire a également insisté sur la dimension sociale et éducative des cantines scolaires, en parfaite cohérence avec le plan stratégique de développement local. « Depuis octobre 2023, après la construction et la réhabilitation de plusieurs écoles de proximité, notre défi est désormais d'y associer les commodités nécessaires, notamment les cantines scolaires. Le Conseil municipal s'engage à offrir un cadre d'apprentissage complet, propice à l'épanouissement de chaque enfant », a-t-il affirmé.

Dans la localité de Kirifi, la fondation Portéo a par ailleurs entrepris la construction et l'équipement d'une cantine scolaire en partenariat avec les organisations villageoises locales, consolidant ainsi la dynamique de développement communautaire.