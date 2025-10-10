Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire y est presque, le Gabon sauvé par Aubameyang

10 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Farid Achache

La Côte d'Ivoire se déplaçait ce vendredi 10 octobre à l'île Maurice pour y affronter les Seychelles, dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les champions d'Afrique en titre se sont largement imposés 7-0, alors que le Gabon, deuxième du groupe, a pu compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un quadruplé face à la Gambie (4-3), qui permet aux Panthères d'espérer encore prendre la première place du groupe lors de l'ultime journée.

Avec six victoires, deux nuls et aucun but encaissé depuis le début des éliminatoires, la Côte d'Ivoire avait de quoi être confiante au moment de rencontrer les Seychelles. Solides leaders du groupe F avec 20 points en huit rencontres, les Éléphants n'ont pas attendu très longtemps pour ouvrir le score. À la 5e minute, après une faute sur Evann Guessand, les Ivoiriens ont obtenu un penalty transformé par Ibrahim Sangare.

Après un ballon récupéré dans la surface à la suite d'un corner, Emmanuel Agbadou a fait le break pour les Eléphants (17e). Oumar Diakite a inscrit le troisième but des champions d'Afrique en titre (32e) et Evann Guessand marqué le quatrième de la tête (39e). À la pause, la Côte d'Ivoire était déjà loin devant. En seconde période, Yan Diomande a enfoncé le clou d'une frappe croisée puissante (55e). En démonstration, les Ivoiriens se sont offert un sixième but grâce à Simon Adingra (68e), puis un septième avec Franck Kessie (90e).

Cette large victoire ne permet pas aux Éléphants de valider leur billet pour la phase finale. Le Gabon, deuxième du groupe, qui était collé aux basques des Ivoiriens avant son match, s'est accroché contre les Gambiens. Si l'indéboulonnable Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score à la 20e minute, Yankuba Minteh a égalisé trois minutes plus tard. Aubameyang a eu beau inscrire un doublé (42e), Adama Sidibeh a permis aux Gambiens de recoller au score (45e+2) avant de leur donner l'avantage (47e). Et le Gabon a encore une fois dû compter sur Aubameyang qui s'est offert un quadruplé et a permis aux Panthères de rester au contact des Ivoiriens avec un point de moins que les Ivoiriens (62e et 78e).

Avec un tout petit point d'avance sur les Panthères, tout se jouera donc lors de la dernière journée. Avec une victoire à domicile contre le Kénya le 14 octobre, les Ivoiriens auraient l'esprit tranquille. Les Gabonais, eux, devront assurer les trois points contre le Burundi et espéreront un faux pas des hommes d'Émerse Faé.

