Sénégal: Bourse - La capitalisation du marché des actions de la BRVM dépasse les 12 800 milliards FCFA ce jeudi 9 octobre 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 9 octobre 2025, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé les 12 800 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 12 820,902 milliards FCFA contre 12 766,108 milliards FCFA le mercredi 8 octobre 2025, soit une hausse de 54,794 milliards. Ce niveau de capitalisation témoigne encore une fois du dynamisme de la BRVM, la cinquième Bourse des Valeurs Mobilière du continent africain. Toutefois, la BRVM est loin d'utiliser tout son potentiel notamment en termes de cotation de nouvelles valeurs.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a connu une baisse de 12,315 milliards, en passant de 10 978,539 milliards FCFA la veille à 10 966,224 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est, en revanche, abaissé, s'élevant à 1,356 milliard FCFA contre 4,240 milliards FCFA la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les trois indices phares sont en situation contrastée. L'indice BRVM Composite gagne 0,43% à 332,53 points contre 331,11 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,38% à 164,57 points contre 163,94 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est légèrement replié de 0,06% à 138,95 points contre 139,04 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 1 920 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 2 000 FCFA), ETI Togo (plus 5,26% à 20 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,60% à 5 800 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (plus 4,08% à 3 955 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 1 160 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,75% à 2 705 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,85% à 2 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 3 500 FCFA) et ORAGROUP Togo (moins 1,60% à 2 460 FCFA).