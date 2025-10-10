Cote d'Ivoire: Indénié-Djuablin - Le Conseil régional adopte un budget 2026 de plus de 6,6 milliards FCFA

10 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin a adopté, lors de sa troisième réunion ordinaire tenue le 6 octobre 2025, le budget primitif de l'exercice 2026. Celui-ci s'élève à 6 636 325 000 FCFA, dont 1 340 852 000 FCFA (20,20 %) consacrés au fonctionnement et 5 295 473 000 FCFA (79,80 %) destinés aux investissements. Ce budget enregistre une hausse de 1 946 139 000 FCFA par rapport à l'exercice précédent.

Dans son allocution, le président du Conseil régional, Wouadja Essay, s'est réjoui de cette progression budgétaire et a présenté le bilan des réalisations sur la période 2022-2024. En 2022, 30 marchés ont été attribués avec un taux d'exécution de 91,33 % ; en 2023, 21 marchés réalisés à 87,24 % ; et en 2024, 22 marchés exécutés à 78,41 %. Globalement, le Conseil affiche un taux moyen d'exécution de 85,66 % sur les trois années.

Parmi les projets phares, figurent la construction de quatre collèges de proximité (base 2), ouverts à la rentrée 2025-2026, auxquels s'ajoute le collège HKB, lancé en 2018 et mis en service en 2024. À cet effet, le président Wouadja Essay a exprimé sa reconnaissance à la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, qui a annoncé, lors de sa visite à Abengourou le 6 octobre, la livraison prochaine de 2 500 tables-bancs pour équiper ces établissements.

