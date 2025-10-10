Cote d'Ivoire: Abidjan - Le préfet interdit toute marche le 11 octobre 2025 pour préserver l'ordre public

Le Préfet du Département d'Abidjan, Andjou Koua, a pris un arrêté interdisant toute marche sur l'ensemble du territoire du département d'Abidjan, le samedi 11 octobre 2025.

Cette décision, motivée par des informations relayées sur les réseaux sociaux annonçant une marche ce jour-là, vise à prévenir tout trouble à l'ordre public dans un contexte marqué par la campagne pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Selon l'arrêté préfectoral n°093/PA/CAB du 10 octobre 2025, aucune demande de marche n'a été officiellement déclarée auprès des autorités compétentes pour la date du 11 octobre. Le Préfet a donc jugé nécessaire de prendre des mesures de précaution afin de garantir la sécurité des populations et la sérénité du processus électoral.

L'article premier du texte stipule ainsi que « toute marche est interdite le 11 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire du Département d'Abidjan ».

L'arrêté précise également que les sous-préfets, les maires des communes d'Abidjan, le commandant de région territoriale de la Gendarmerie, le Préfet de police, ainsi que le commandant de la Première Légion territoriale de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution stricte de cette mesure.

Ce texte, qui prend effet dès sa signature, a été communiqué, enregistré et sera publié partout où besoin sera, conformément aux règles en vigueur.

En rappel, le maintien de l'ordre public demeure une priorité des autorités locales, surtout en cette période électorale sensible, afin d'assurer la paix et la cohésion sociale dans la capitale économique ivoirienne.