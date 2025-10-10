Cote d'Ivoire: Abidjan - Le préfet interdit toute marche le 11 octobre 2025 pour préserver l'ordre public

10 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Préfet du Département d'Abidjan, Andjou Koua, a pris un arrêté interdisant toute marche sur l'ensemble du territoire du département d'Abidjan, le samedi 11 octobre 2025.

Cette décision, motivée par des informations relayées sur les réseaux sociaux annonçant une marche ce jour-là, vise à prévenir tout trouble à l'ordre public dans un contexte marqué par la campagne pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Selon l'arrêté préfectoral n°093/PA/CAB du 10 octobre 2025, aucune demande de marche n'a été officiellement déclarée auprès des autorités compétentes pour la date du 11 octobre. Le Préfet a donc jugé nécessaire de prendre des mesures de précaution afin de garantir la sécurité des populations et la sérénité du processus électoral.

L'article premier du texte stipule ainsi que « toute marche est interdite le 11 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire du Département d'Abidjan ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'arrêté précise également que les sous-préfets, les maires des communes d'Abidjan, le commandant de région territoriale de la Gendarmerie, le Préfet de police, ainsi que le commandant de la Première Légion territoriale de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution stricte de cette mesure.

Ce texte, qui prend effet dès sa signature, a été communiqué, enregistré et sera publié partout où besoin sera, conformément aux règles en vigueur.

En rappel, le maintien de l'ordre public demeure une priorité des autorités locales, surtout en cette période électorale sensible, afin d'assurer la paix et la cohésion sociale dans la capitale économique ivoirienne.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.