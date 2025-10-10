Cote d'Ivoire: Développement économique et social - Le bureau pays du Remedes réorganisé relance ses activités

Les membres du nouveau bureau de la représentation pays du Réseau Mondial des Experts du Développement Economique et Social (Remedes) après une phase de réorganisation interne a un nouveau bureau.

Fort d'une vingtaine de membres, ce bureau a été présenté au public le mercredi 8 octobre 2025 au siège de la représentation ivoirienne sis à Bingerville Jules Vernes. Il est présidé par le Révérend pasteur Kamenan Marcel, par ailleurs président mondial du Remedes.

La cérémonie a été également servi de cadre pour annoncer la reprise des activités de l'organisation qui avaient connu un ralentissement pour des raisons de réorganisation interne.

Dans sa prise de parole, le président du Remedes a décliné les missions de l'organisation. Selon lui, le réseau veut participer au développement de la Côte d'Ivoire ; renforcer les liens, aider à améliorer la croissance et présenter des opportunités économiques entre la Côte d'Ivoire et des structures économiques et créer une synergie des savoirs dans différents secteurs, notamment : investisseurs, facilitateurs, artisans, entrepreneurs, philanthropes.

Pour lui, cette nouvelle dynamique matérialisée par l'installation d'un nouveau bureau, met l'humain au coeur des priorités, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé et le développement rural.

« Nous avons déjà entamé des actions dans l'Ouest, le Centre-Ouest, l'Est et le Sud, principalement dans le domaine scolaire par le don de salles de classes. Nous poursuivrons la finalisation de classes et de logements que nous avons déjà commencé. À l'Est, nous avons apporté une ambulance pour renforcer la capacité de secours. Nous intervenons aussi pour que les élèves puissent avoir les moyens d'aller à l'école », a déclaré Kouamenan Marcel.

Le président du Remedes a tenu à préciser que la suspension temporaire des activités était liée à des questions de structuration et de coordination d'équipe, notamment avec l'arrivée récente des membres internationaux du réseau.

Le président pays de cette Ong internationale représentée dans 120 pays du monde, a souligné que pour les prochaines actions, ils vont continuer dans le même sens celui d'oeuvrer dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'élevage, dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, avec comme volet majeur l'humain.

L'Ong est implantée en Côte d'Ivoire depuis 2021 et agréé le 10 janvier 2025.