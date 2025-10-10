Congo-Brazzaville: Musique - « Mokolo oboya nga, nga lela », le nouveau single de Double Zénith

Le duo congolais Double Zénith, surnommé les « Jumeaux phénomènes », revient sur le devant de la scène avec un nouveau single intitulé Mokolo oboya nga, nga lela, disponible dès ce 12 octobre. Une sortie portée par DZ Production très attendue par leurs fans.

Double Zénith cherche à exprimer à travers le nouveau titre une douleur intime, celle du rejet, du silence et de l'incompréhension dans les relations humaines. Mokolo oboya nga, nga lela se veut une chanson de libération émotionnelle, où les artistes mettent en lumière la fragilité des liens affectifs et la force de ceux qui choisissent de pleurer pour guérir. Ce morceau marque une volonté de renouer avec une écriture plus introspective, tout en conservant l'énergie vocale et scénique qui fait leur signature.

Visuellement, le duo frappe fort. Sur l'affiche officielle, les deux frères apparaissent en costumes bleus parfaitement ajustés, lunettes noires et posture assurée. Ce choix esthétique, à la fois sobre et percutant, reflète leur volonté de marquer les esprits et de s'imposer comme figures incontournables de la scène musicale congolaise. Leur image, soignée et cohérente, renforce leur positionnement artistique, élégance, unité et puissance.

Depuis leurs débuts, Double Zénith séduit par sa capacité à fusionner rumba moderne, afrobeat et influences urbaines. Leur précédent titre, Na komi na motema, avait déjà connu un franc succès sur les plateformes locales et régionales. Avec ce nouveau single, le duo confirme sa montée en puissance et son ambition de conquérir un public plus large, au-delà des frontières nationales. Son style, à la fois accessible et profond, séduit autant les jeunes que les amateurs de musique traditionnelle revisitée.

La sortie matinale du single, dès 6h, témoigne d'une stratégie de visibilité ciblée, visant à capter l'attention dès les premières heures du jour. DZ Production, qui accompagne le duo depuis ses débuts, mise sur une campagne digitale dynamique, avec teasers, extraits exclusifs, visuels immersifs et interactions directes avec les fans. Cette approche permet de créer un véritable engouement autour de la sortie, tout en renforçant la proximité avec leur communauté.

Bien que peu d'informations aient filtré, plusieurs indices laissent penser que Mokolo oboya nga, nga lela pourrait être le prélude d'un projet plus ambitieux. EP en préparation, album conceptuel ou tournée régionale, les spéculations vont bon train. Le duo, fidèle à son sens du timing, pourrait dévoiler progressivement les contours d'un nouveau chapitre artistique, plus mature et plus affirmé.

Double Zénith incarne une nouvelle génération d'artistes congolais, à la fois enracinés dans leur culture et ouverts aux influences contemporaines. Leur musique, porteuse de sens et d'émotion, s'inscrit dans une dynamique de renouvellement du paysage musical national. À travers ce nouveau single, ils confirment leur capacité à toucher, à rassembler et à inspirer.