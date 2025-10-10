Congo-Brazzaville: Cogelo - La direction générale se déploie pour relever le défi

En vue de relever la pente de la Congolaise de gestion de loterie (Cogelo) qui traverse un moment difficile, son actuel directeur général, Etienne Makosso, se déploie dans tous les sens.

C'est dans ce contexte qu'il a reçu la délégation du Pari mutuel urbain (PMU) de France, vieux partenaire de la Cogelo depuis plusieurs décennies, pour voir comment redorer le blason de cette société congolaise.

En visite de travail en République du Congo, le responsable zone Afrique PMU France, Artur Simon, et le responsable Marketing et éveil international PMU France, Shebat Matthieu, ont échangé avec la direction générale de la Cogelo placée sous le leadership de son directeur général, Etienne Makosso. A l'issue de cet échange et après avoir écouté religieusement les explications de la hierarchie de la Cogelo, Artur Simon et Shebat Matthieu ont visité le réseau commercial de la Cogelo, de la direction départementale de Brazzaville. Cette visite qui a commencé par l'agence de Ouenzé, en passant par celle de Ngambio à Mfilou, s'est achevée par l'agence de Bacongo dans le deuxième arrondissement de la ville capitale.

Après avoir visité ces agences commerciales, les deux agents du PMU France ont d'abord expliqué le mobile de leur venue au Congo avant de dire leur ressenti simultanément à la presse. « Nous sommes une délégation des PMU et on est venu rencontrer Cogelo, parce qu'on est des partenaires historiques entre PMU et Cogelo sur les paris, les courses hippiques. Le but de cette venue c'est de rencontrer Etienne Makosso et l'ensemble des équipes pour discuter de nos partenariats, des pistes de développement ; faire un partage d'expériences sur tous les sujets qu'on a en commun et renforcer notre partenariat », ont-ils déclaré.

Avec la direction générale de la Cogelo, ils ont abordé des thèmes comme les leviers de développement possible sur les paris hippiques ; comment est-ce que l'offre peut-être rendue plus attractive pour les parieurs ; comment est-ce que le PMU peut aider la Cogelo de manière globale à continuer à se développer dans l'objectif de continuer à faire vivre le pari hippique et à le développer au Congo.

« On est très satisfait de cette visite et on remercie l'équipe de la Cogelo de nous recevoir. Et cela tombe bien, parce qu'il y a plein de pistes de développement pour répondre aux besoins des parieurs. L'idée de ce déplacement, c'est de voir quelles sont les pistes de développement pour pouvoir apporter à la Cogelo et encore plus aux parieurs l'expérience qu'ils peuvent avoir sur le pari hippique. Il y a plein de sujets qui ont été abordés, qui sont dévoilés progressivement », ont-ils déclaré.

Quant à l'apport, ils ont déclaré que l'idée est de pouvoir construire avec la Cogelo un plan sur quatre ans et plus pour apporter toujours plus aux parieurs. « Tout l'objectif de ce déplacement à deux, c'est pour voir comment améliorer l'oeuvre. Parce qu'on sait que la Cogelo se développera si elle propose ce qui va séduire les parieurs. C'est donc le souci n°1 de la Cogelo », ont-ils souligné.

Parlant du partenariat, les hôtes de la direction générale de la Cogelo ont signifié qu'il est historique, avant de remercier les parieurs pour leur fidélité, leur implication, parce qu'ils sont les premiers clients. Ce sont eux qui font vivre les paris hippiques, qui font vivre l'ambiance autour des courses. « On fait le maximum et la Cogelo essaie de faire toujours mieux, pour répondre à vos besoins. Restez à l'écoute, restez fidèles et soyez confiants que l'avenir sera positif pour la Cogelo et le pari hippique, donc pour vous les parieurs », se sont-ils adressés aux parieurs.

Créée le 25 janvier 1991 sur les cendres de la Loterie nationale congolaise, la Cogelo est la référence des jeux de hasard au Congo. Sa mission est d'offrir des opportunités de gains exceptionnels tout en garantissant une expérience de jeu éthique et sécurisé. La vision de la Cogelo est de devenir le leader incontesté des jeux de hasard en Afrique en innovant constamment. C'est dans ce contexte que son directeur général, Etienne Makosso, qui se bat pour relever le défi de sa société, a facilité le pari en ligne sur web: www.cogelo.cg et www.sportbet.cg.