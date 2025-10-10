Congo-Brazzaville: Transport en commun - Des mesures strictes pour les taxis-motos

La Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a convoqué, le 6 octobre à Brazzaville, le secrétariat chargé du transport public de personnes par motocycliste et tricycle, à qui elle a chargé de sensibiliser les motocyclistes à se conformer à la loi.

Dans un communiqué publié le lendemain par Gille Ondélé Kanga, secrétaire chargé de transport en moto-taxi, tricycle et activités connexes, la DGSP accordait 72 heures, soit trois jours, aux conducteurs de motos-taxis pour se conformer à la loi en vigueur.

La DGSP recommande à ces derniers l'immatriculation obligatoire de leurs motos ; le port inconditionné des casques de protection homologués pendant l'exercice de leur activité et le port obligatoire de gilet fluorescent numéroté.

Il faut ajouter à ces premières mesures l'interdiction formelle de transporter plus d'une personne, de transporter un passager en position « amazone », ainsi que l'interdiction ferme aux étrangers d'exercer ce métier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Un délai de soixante-douze heures a été accordé à tous les conducteurs de motocycliste pour se conformer à ces dispositions aux fins d'assainir nos routes et d'éviter le pire. La mesure prend fin le jeudi 9 octobre à minuit, et tout contrevenant à ces dispositions règlementaires s'expose à des sanctions rigoureuses », relève le communiqué.