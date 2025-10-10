Congo-Brazzaville: Transport en commun - Des mesures strictes pour les taxis-motos

9 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

La Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a convoqué, le 6 octobre à Brazzaville, le secrétariat chargé du transport public de personnes par motocycliste et tricycle, à qui elle a chargé de sensibiliser les motocyclistes à se conformer à la loi.

Dans un communiqué publié le lendemain par Gille Ondélé Kanga, secrétaire chargé de transport en moto-taxi, tricycle et activités connexes, la DGSP accordait 72 heures, soit trois jours, aux conducteurs de motos-taxis pour se conformer à la loi en vigueur.

La DGSP recommande à ces derniers l'immatriculation obligatoire de leurs motos ; le port inconditionné des casques de protection homologués pendant l'exercice de leur activité et le port obligatoire de gilet fluorescent numéroté.

Il faut ajouter à ces premières mesures l'interdiction formelle de transporter plus d'une personne, de transporter un passager en position « amazone », ainsi que l'interdiction ferme aux étrangers d'exercer ce métier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Un délai de soixante-douze heures a été accordé à tous les conducteurs de motocycliste pour se conformer à ces dispositions aux fins d'assainir nos routes et d'éviter le pire. La mesure prend fin le jeudi 9 octobre à minuit, et tout contrevenant à ces dispositions règlementaires s'expose à des sanctions rigoureuses », relève le communiqué.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.