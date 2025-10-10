Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 18 décès enregistrés à ce jour (Ministère)

Dakar — Dix-huit décès dus à la fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés au Sénégal depuis l'apparition de la maladie dans le pays, le 21 septembre dernier, sur un total de 140 cas confirmés, a-t-on appris vendredi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 140 cas confirmés, dont 18 décès", lit-on dans un communiqué dudit ministère, faisant le point l'évolution de la maladie.

Un cas de fièvre de la vallée du Rift vient d'être enregistré dans la région de Fatick, après les régions de Saint Louis, Louga et Matam où la maladie sévissait depuis quelques jours.