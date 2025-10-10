Sénégal/Sud-Soudan: Le onze de départ des Lions, avec trois attaquants et deux milieux

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal se présente dans une configuration résolument offensive face au Soudan Sud à partir de 13 heures, avec quatre attaquants dans le onze de départ des Lions.

Deux milieux de terrain figurent également dans l'équipe devant démarrer contre l'équipe sud soudanaise, dans le cadre de l'avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026.

En défense, Moussa Niakhaté fait son retour et va accompagner dans ce secteur Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta et El Hadj Malick Diouf.

En l'absence de Pape Guèye, suspendu, Pape Thiaw a fait confiance au duo Idrissa Gana Guèye-Pape Matar Sarr.

L'attaque des Lions sera conduite par Sadio Mané, avec à ses côtés Ismaïla Sarr, qui fait son retour, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson en pointe.

Les Lions sont leaders du Groupe B avec 18 points, soit deux de plus que les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Sénégal est en quête de quatre points pour valider sa quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive.

Voici le onze de départ des Lions :

Edouard Mendy, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson.