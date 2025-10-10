Sénégal: Plaidoyer pour la redynamisation de l'approche 'One Health'

Kolda — Le directeur régional de la santé de Kolda (sud), docteur Yaya Baldé, préconise la redynamisation de l'approche "One Health" (Une seule santé) face à l'apparition des épidémies de Mpox et de la fièvre de la vallée du Rift, assurant que la région n'a encore enregistré aucun cas de ces deux maladies.

"Aujourd'hui, face à l'apparition des épidémies de Mpox et de la fièvre de la vallée du Rift, il nous faut redynamiser l'approche +One Health+, ou une seule santé, et renforcer le dispositif multisectoriel d'abord pour le partage d'information et la prévention rapide, même si encore dans notre région aucun cas de Mpox et ou de fièvre de la vallée du Rift n'a été confirmé", a-t-il plaidé.

Il intervenait jeudi en marge d'une rencontre élargie du comité régional de gestion des épidémies dirigé par le gouverneur de la région.

L'approche "One Health" est une approche intégrée et unificatrice visant à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, et à trouver un équilibre entre ces dimensions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle utilise les liens étroits et interdépendants qui existent entre ces domaines pour créer de nouvelles méthodes de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci.

Insistant sur les mesures préventives, le directeur régional de la santé de Kolda a invité les acteurs notamment communautaires à promouvoir les activités d'hygiène et d'assainissement pour lutter contre les sites larvaires et rendre l'environnement immédiat propre.

"Pour la prévention, il faut détruire les sites larvaires, assainir notre environnement immédiat et travailler en étroite collaboration avec les services de la santé et/ou vétérinaires en cas de détection d'animaux suspects, et cela doit être un travail des acteurs communautaires d'abord, et ensuite suivra les techniciens de la santé humaine ou animale", a dit docteur Baldé.

Le directeur régional de la santé est revenu sur le Programme élargi de vaccination (PEV), pour louer les efforts des acteurs et la mise en place d'un comité régional baptisé "Task Force", sous la houlette du gouverneur de la région et regroupant tous les services déconcentrés de l'Etat, en vue d'aider à booster les indicateurs dudit programme dans la région de Kolda.

Cette structure régionale va contribuer à la mise en oeuvre des activités de la vaccination des enfants, notamment contre le cancer du col de l'utérus et du sein en milieu communautaire et scolaire où des cas de réticences de parents restent un obstacle pour la réussite du PEV dans certaines localités de la région de Kolda.