Cote d'Ivoire: Autonomisation/Programme Dicefa - Des équipements remis aux femmes de Yopougon

Les associations et groupements féminins de la commune de Yopougon ont bénéficié d'équipements et de matériel. Cette action entre dans le cadre du programme de Développement des initiatives et des capacités économiques féminines pour leur autonomisation (Dicefa). La cérémonie de remise a eu lieu le 8 octobre, à la mairie de Yopougon.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a rappelé que ce projet s'inscrit dans la continuité du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) initié par la Première dame, Dominique Ouattara, qui a permis à plus de 400 000 femmes d'atteindre l'autonomie.

« Le Dicefa vient apporter une réponse durable aux besoins concrets des femmes. Il ambitionne de transformer leurs activités en véritables leviers de prospérité », a-t-elle déclaré. Elle a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des équipements, non sans les encourager à faire preuve de solidarité et de persévérance.

« Vous êtes les actrices du changement, les semeuses de progrès et de prospérité. Là où la femme avance, c'est toute la société ivoirienne qui avance », a-t-elle soutenu.

Le président de l'Assemblée nationale et maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, s'est félicité de cette initiative et a salué l'engagement de la ministre en faveur des femmes. « Femmes de Yopougon, le programme Dicefa n'est pas un leurre, c'est une réalité. Merci chère soeur pour ce nouveau souffle que tu apportes à nos femmes », a-t-il indiqué.

Au nom des bénéficiaires, N'Bandjui Cécile épouse Brito a exprimé sa reconnaissance à la ministre pour ce geste de haute portée sociale. « Il nous permettra de mieux entreprendre, de gagner en autonomie et de contribuer davantage au développement de notre communauté », a-t-elle assuré.

Issu des recommandations des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire (Anafci), le programme Dicefa dispose d'une enveloppe de 28 milliards de Fcfa, pour une mise en oeuvre sur 5 ans (2025-2030). Il prévoit la création de 20 centres modernes de transformation et de vulgarisation agricole. Cela, afin de réduire les pertes post-récoltes, valoriser les produits locaux et développer des pôles régionaux de savoir-faire.

Lors de son lancement, le 19 septembre, à Abobo, par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, 1,547 milliard de Fcfa a été mobilisé pour l'acquisition d'intrants, d'outillage et de matériel dédiés à la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Avec ce projet, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant franchit un nouveau cap dans la construction d'une économie inclusive. Cela, en faisant des femmes rurales et urbaines des actrices incontournables de la croissance nationale.