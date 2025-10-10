Cote d'Ivoire: Petite enfance/Rentrée 2025-2026 - Près de 10 000 filles attendues dans les structures de base

À l'aube de la rentrée 2025-2026, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant mise sur l'autonomisation des filles et l'éveil des tout-petits

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a procédé, le 6 octobre, au lancement de la rentrée 2025-2026 des structures sous tutelle sur toute l'étendue du territoire national. Notamment les Centres de protection de la petite enfance (Cppe), les Centres d'actions communautaires pour l'enfance (Cace), les crèches et garderies ainsi que les Institutions de formation et d'éducation féminine (Ifef).

Pour cette rentrée, selon un communiqué du dudit ministère, ce sont près de 10 000 filles qui intégreront les 146 Ifef du pays. Un accent particulier est mis sur la formation duale. Elle allie théorie et pratique auprès de maîtres artisans, pour renforcer l'employabilité et l'autonomisation des femmes. Le nombre des tout-petits, quant à lui, est passé de 21 965 à 24 160, soit une hausse de 10%. Ils seront répartis dans 301 structures : 115 Cppe, 181 Cace et 5 crèches garderies publiques.

Selon la ministre, dans les Ifef, 4 disciplines pilotes enrichissent l'offre existante. Il s'agit du maquillage professionnel, de la décoration événementielle, des services à la personne et de l'électricité bâtiment. À ces filières, a-t-elle précisé, s'ajoutent les formations déjà proposées : la couture enfants et adultes, la pâtisserie ainsi que les modules optionnels de l'art floral, de la broderie et du perlage.

« Ces formations visent à offrir aux jeunes filles des compétences concrètes et adaptées aux besoins du marché, pour renforcer leur employabilité et leur autonomie économique », a-t-elle déclaré.

Nassénéba Touré a indiqué la priorité est accordée aux enfants de 0 à 5 ans, soit 3,7 millions d'enfants qui représentent 12,58% de la population ivoirienne. Selon elle, « investir dans l'éveil des enfants, c'est investir dans notre avenir commun ».

Elle a fait part de son ambition de rapprocher les services du ministère des citoyens: un Cace dans chaque village, un Cppe et un Ifef dans chaque commune et sous-préfecture ainsi qu'un complexe socio-éducatif dans chaque département.

C'est pourquoi elle a exhorté ses collaborateurs à poursuivre et à intensifier les efforts, en vue de bâtir une société inclusive, équitable et plus prospère.