Cote d'Ivoire: Enseignement technique et professionnel - Des infrastructures sportives annoncées dans 4 lycées

Le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage a signé un partenariat avec l'Office national des sports (Ons), le mardi 8 octobre 2025 au Plateau. Il s'agit d'une convention qui vise à intégrer le sport dans les établissements techniques, tout en ouvrant la voie à de nouvelles formations dans les métiers du sport.

Le ministre Koffi N'Guessan a souligné l'importance de ce partenariat qui s'inscrit dans la mission centrale de son département : former les jeunes aux métiers porteurs et assurer leur insertion professionnelle. Il a indiqué que plusieurs établissements de formation professionnelle, notamment ceux d'Ebimpé, Jacqueville, Yopougon et Yamoussoukro, bénéficieront de terrains de football modernes. Ces installations, a-t-il expliqué, permettront non seulement la pratique régulière du sport scolaire, mais aussi la formation dans des métiers liés à l'économie sportive.

« Nous voulons que ces infrastructures soient des lieux de formation, de pratique et de développement personnel pour les jeunes. Cela s'inscrit dans notre vision de leur offrir un environnement propice à l'épanouissement professionnel et citoyen », a déclaré Koffi N'Guessan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du Cadre de vie, son directeur de cabinet, Alfred Yao N'Guessan, a précisé les contours techniques de ce partenariat. Il a indiqué que l'Ons prendra en charge la construction des infrastructures sportives dans les quatre établissements concernés. Pour lui, la qualité des équipements est essentielle : « Si vous n'avez pas d'infrastructures, vous ne pouvez pas faire la pratique du sport », a-t-il relevé.

Le directeur de cabinet a également signalé que ces infrastructures seront accessibles non seulement aux élèves mais aussi aux équipes nationales, dans le cadre de regroupements sportifs. Il a précisé que cette collaboration entre les deux ministères vise une cohabitation harmonieuse entre les usages pédagogiques et sportifs.

De son côté, Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans les grandes ambitions du ministère, notamment à travers des programmes comme l'Académie des talents et l'École de la deuxième chance. Il a signifié que cette convention repose sur trois axes : la construction d'infrastructures, leur mise à disposition selon un calendrier partagé et le développement de formations qualifiantes dans les métiers du sport.

Pour Moustapha Sangaré, cette démarche traduit la conviction que la formation professionnelle peut s'ouvrir à de nouveaux secteurs d'activité, où le sport joue un rôle structurant, aussi bien en matière de cohésion sociale que d'opportunités économiques.