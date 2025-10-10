Cote d'Ivoire: Université de Bondoukou - Les acteurs universitaires appelés à préserver la paix en période électorale

La 8e édition de la Journée nationale de la non-violence s'est tenue le 9 octobre 2025 à l'Université de Bondoukou, dans un climat marqué par l'approche de l'élection présidentielle.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Arsène Kobéa, représentant le ministre Adama Diawara. Elle a également enregistré la présence du préfet de région du Gontougo, André Kouadio, ainsi que de nombreuses autorités administratives et académiques.

Instituée en 2013 par le gouvernement ivoirien, la Journée nationale de la non-violence se célèbre chaque 2 octobre. Elle vise à promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de cohésion au sein des établissements universitaires. L'édition 2025 a mis l'accent sur l'importance de préserver un climat apaisé sur les campus, particulièrement en période électorale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, le professeur Arsène Kobéa a salué « la décision courageuse du gouvernement » ayant conduit à la dissolution des associations et mouvements d'étudiants à caractère syndical. Selon lui, cette mesure a largement contribué à préserver la stabilité dans les universités ivoiriennes. Il a exhorté les étudiants à rester attachés aux valeurs de non-violence, rappelant que « les élections ne doivent pas être synonymes de tensions, mais plutôt une preuve de maturité démocratique ».

Le président de l'Université de Bondoukou, le professeur Ouattara Djakalia, a exprimé sa fierté de voir son institution accueillir cette commémoration nationale, mettant en avant les innovations qui caractérisent son établissement.

Pour sa part, Dr Sidibé Daouda, président du comité d'organisation, a encouragé les étudiants à tirer pleinement profit des conférences et panels inscrits au programme. Placée sous le thème : « Quelles responsabilités des acteurs dans le maintien de la stabilité des espaces universitaires en période électorale ? », cette édition ambitionne de renforcer la culture de paix et de responsabilité citoyenne au sein de la communauté universitaire.