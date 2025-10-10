Congo-Brazzaville: Ministère de la Recherche scientifique - Valoriser les ressources naturelles par la science

La première édition des Journées scientifiques et technologiques de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie s'est ouverte, le 9 octobre à Brazzaville, sur le thème « L'importance des sciences de l'ingénieur, de l'innovation et de la technologie dans la valorisation des ressources naturelles du Congo ».

« Le potentiel inestimable d'un peuple, c'est l'intelligence de ses hommes avec leurs capacités de produire des connaissances, à inventer, à innover. Les jeunes doivent savoir que la prospérité de notre pays dépend de leurs capacités à s'investir dans les domaines de la connaissance et du savoir », a fait savoir le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou, en lançant la première édition des Journées scientifiques et technologiques organisées par l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie.

La sécurité sanitaire et alimentaire : développement des procédés dans l'élaboration et la transformation des denrées alimentaires ; la valorisation des résultats de la recherche ; le changement climatique, transformation et développement durable au Congo ; innovation et transformation institutionnelles en matière de recherche font partie des thématiques qui y seront développées.

Selon le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie, le Pr Michel Elenga, ces journées scientifiques et technologiques traduisent l'engagement à contribuer de façon efficace au développement socio-économique du pays. « C'est l'affirmation d'une ambition qui consiste à faire de la recherche, de l'innovation et de la technologie les piliers du développement », a-t-il déclaré.

Au-delà des débats qui portent sur le thème « L'importance des sciences de l'ingénieur, de l'innovation et de la technologie dans la valorisation des ressources naturelles du Congo », les recommandations sont attendues à l'issue de ces journées pour faire de la recherche scientifique un levier de valorisation des ressources naturelles.