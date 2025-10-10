Congo-Brazzaville: Accord de Paris - Présentation de la première ébauche de la CDN 3.0 plus inclusive

Dans l'objectif de bâtir une troisième contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0) opérationnelle en République du Congo, l'organisation non gouvernementale Climate Analytics a présenté, le 7 octobre à Brazzaville, lors d'un atelier, un premier projet du draft 1 de la CDN 3.0 plus bancable.

L'atelier, animé par Olga Rosine Ossombi, représentante de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin Congo, vise à « construire une CDN 3.0 plus robuste, plus inclusive, plus bancable et parfaitement alignée avec les priorités de développement » du Congo.

« La CDN que nous avons soumise en 2021 a tracé une voie. Aujourd'hui, conformément aux principes de progression de l'Accord de Paris qui exige une ambition renforcée tous les cinq ans, nous devons aller plus loin, plus vite et surtout avec plus de précisions », a -t-elle indiqué.

En effet, alors que la deuxième CDN 2.0 n'a pas atteint son but, faute d'indisponibilité récurrente des données limites et de mauvaise gouvernance de la part de tous les acteurs impliqués, ce premier draft de la CDN 3.0 « constitue une ébauche » et devrait permettre de « prendre note des contours de la CDN 3.0 », a fait savoir Olga Rosine Ossombi.

A cet effet, au nom de la ministre, sa représentante a invité tous les participants à des échanges interactifs pour que ce premier projet soit un succès. « Je vous exhorte à participer activement aux présentations et aux débats, examiner consciencieusement les résultats préliminaires sur l'atténuation, l'adaptation et les moyens de mise en oeuvre. Partager sans réserve vos retours d'expérience, vos données et vos connaissances sectorielles lors des travaux de groupe. Valider et prioriser de manière concertée les actions et les projets qui constituent le coeur opérationnel de notre future CDN », a-t-elle insisté.

Rappelons que le Congo dont la forêt marécageuse tourbeuse du bassin du Congo stocke approximativement vingt-neuf milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent d'environ trois années d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, a pris position pour l'Accord de Paris en 2016.