Congo-Brazzaville: Affaires - Une mission économique belge attendue à Brazzaville

Dix-huit entreprises belges effectueront, du 11 au 17 octobre, une mission d'affaires au Congo. A Brazzaville et Pointe-Noire où ils vont séjourner, ces investisseurs belges exploreront des opportunités d'affaires en République du Congo avec la possibilité de conclure des accords.

La mission est co-organisée par l'ambassade de Belgique à Brazzaville et celle du Congo à Bruxelles, en partenariat avec "Hub.Bruxelles", "Délégation économique". Au total dix-huit entreprises belges de renommée mondiale effectueront cette mission économique.

Pendant une semaine, ces investisseurs belges organiseront des rencontres d'affaires à Brazzaville et à Pointe-Noire, au cours desquelles ils proposeront au Congo leur expertise dans des domaines variés, dans l'espoir de conclure des contrats d'investissement.

Certaines de ces entreprises proposent leurs services dans l'étude, la fourniture, le transport, la construction et la mise en service des centres de stockage. D'autres d'entre elles oeuvrent dans la fourniture des pièces de rechange, des générateurs, des voitures, des équipements agricoles et des produits chimiques et des moteurs industriels.

La mission sera organisée en partenariat avec les Chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville et de Pointe-Noire ainsi que l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo.