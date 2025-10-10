Burkina Faso: Le Lieutenant-colonel Mamadou GO prend le commandement du 2e Groupement d'Incendie et de Secours

Le jeudi 09 octobre 2025 s'est tenue la cérémonie d'installation du Commandant du Deuxième Groupement d'Incendie et de Secours (GIS) de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP) dans l'enceinte de la deuxième CIS à Bobo-Dioulasso.

Présidé par le Colonel Daba NAON, Commandant la BNSP, ce cérémonial militaire a permis d'installer le Lieutenant-colonel Mamadou GO dans ses nouvelles fonctions.

En effet, il a désormais la lourde tâche de commander ce GIS qui regroupe les Compagnies d'Incendie et de Secours des régions du Guiriko, du Tannounyan et du Djôrô. Le nouveau Commandant de Groupement a pris l'engagement de travailler avec ardeur, dévouement et loyauté afin de servir les populations.

La cérémonie a connu la présence effective de Madame le Gouveneur du Guiriko accompagnée des autorités militaires, paramilitaires, administratives, coutumières et religieuses.

En rappel, c'est le 06 février 2024, que les Groupements d'Incendie et de Secours ont été créés par décret présidentiel.

Brigade Nationale de Sapeurs Pompiers