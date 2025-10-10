Burkina Faso: Le Lieutenant-colonel Mamadou GO prend le commandement du 2e Groupement d'Incendie et de Secours

10 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le jeudi 09 octobre 2025 s'est tenue la cérémonie d'installation du Commandant du Deuxième Groupement d'Incendie et de Secours (GIS) de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP) dans l'enceinte de la deuxième CIS à Bobo-Dioulasso.

Présidé par le Colonel Daba NAON, Commandant la BNSP, ce cérémonial militaire a permis d'installer le Lieutenant-colonel Mamadou GO dans ses nouvelles fonctions.

En effet, il a désormais la lourde tâche de commander ce GIS qui regroupe les Compagnies d'Incendie et de Secours des régions du Guiriko, du Tannounyan et du Djôrô. Le nouveau Commandant de Groupement a pris l'engagement de travailler avec ardeur, dévouement et loyauté afin de servir les populations.

La cérémonie a connu la présence effective de Madame le Gouveneur du Guiriko accompagnée des autorités militaires, paramilitaires, administratives, coutumières et religieuses.

En rappel, c'est le 06 février 2024, que les Groupements d'Incendie et de Secours ont été créés par décret présidentiel.

Brigade Nationale de Sapeurs Pompiers

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.