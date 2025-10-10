Tunisie: Gabès-Plage Essalem - Des élèves étouffent pour la seconde fois suite à l'inhalation de gaz toxiques

Les habitants de la région de la plage de Salem (Chott Essalem), dans le gouvernorat de Gabès, ont procédé ce vendredi à l'incendie de pneus et au blocage de la route menant à la zone industrielle de Gabès.

Cette action fait suite à des informations circulant selon lesquelles « plusieurs élèves du collège de Chott Essalem auraient souffert de suffocation aujourd'hui à cause des émissions de gaz provenant des unités industrielles du Complexe Chimique Tunisien (CCT) », comme l'ont confirmé plusieurs manifestants au journaliste de l'agence (TAP).

Les protestataires ont indiqué que « les élèves affectés ont été transportés à l'Hôpital Universitaire de Gabès pour recevoir les soins nécessaires ». Ils ont menacé d'« envahir la zone industrielle », d'autant plus que « cet incident est le deuxième du genre en moins d'un mois au collège de Chott Essalem, ayant été précédé par des incidents similaires à Ghannouch qui ont provoqué une grande colère parmi les habitants », selon leurs termes.

Il est à noter que les résidents de la zone de la plage de Salam à Gabès avaient déjà organisé hier jeudi un rassemblement de protestation sur la Place des Militants de la région. Ils manifestaient contre la détérioration de la situation environnementale locale et contre le fait qu'un groupe d'élèves du collège de Chott Essalem ait été victime de suffocation à la fin du mois dernier en raison des émissions de gaz des unités industrielles du Complexe Chimique Tunisien.