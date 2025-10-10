Même si sans enjeu, ce match, facile sur le papier, compte pour les équipiers de Mejbri.

Assurés de partir au Mondial, les joueurs de l'équipe nationale ne comptent pas, en jouant Sao Tomé-Et-Principe ce soir à Radès, lever le pied ou le prendre à la légère. Il y a la crédibilité d'une sélection habituée maintenant à rejoindre le Mondial, et il y a aussi le classement Fifa qui prend en compte tous les matches avant le tirage au sort du Mondial.

Il faudra gagner pour améliorer autant que possible le rang international et ceci concerne aussi le dernier match face à la Namibie lundi prochain. La motivation est là pour les équipiers de Mejbri qui se présentent avec un groupe au complet presque. Les meilleurs sont là pour une place de titulaire.

Alors la stratégie de Sami Trabelsi ? Puisqu'il y a deux matches en trois jours, il compte tourner son effectif en commençant par aujourd'hui.

D'après les dernières séances d'entraînement, certains joueurs seront lancés aujourd'hui pour prendre un temps de jeu, pour que certains cadres se consacrent au match de la Namibie. Pas une rotation totale évidemment. Mais côté effectif, les joueurs se valent plus ou moins. Sur le banc des remplaçants des matches précédents, il y avait des joueurs-cadres confirmés qui peuvent apporter le plus à tout moment. Ben Romdhane et Chaouat en sont la preuve par exemple.

Chaouat, Ben Romdhane et Gharbi : diverses solutions

Par rapport au dernier match gagné en Guinée équatoriale, on s'attend à quelques changements dans le onze de départ. Des éléments comme Chaouat, Ben Romdhane et Gharbi sont attendus d'entrée, eux qui ont les moyens de bien se comporter. D'autres joueurs aussi comme Ghram, Ghandri ou Sliti ont des chances réelles de commencer si Sami Trabelsi entérine l'idée d'une rotation poussée de l'effectif.

En tout cas, et face à un adversaire à la portée, il peut se permettre maints changements, surtout que les remplaçants ont déjà fait la différence chaque fois utilisés. Dans les bois, Béchir Ben Saïd a également une possibilité de commencer le match, lui qui était le gardien titulaire il n'y a pas longtemps.

Dans tous les cas, l'équipe de Tunisie est redevable de gagner sur un score large et confirmer sa supériorité. De plus, et comme Sami Trabelsi compte mettre plus sa touche, ces deux derniers matches s'inscrivent dans la ligne du nouveau cycle de la sélection. Et surtout d'une ambiance qui semble plus décontractée et plus saine que dans le passé.

La qualité technique des joueurs s'est améliorée, les solutions sont de plus en plus diverses, mais on attend encore les échéances futures telles la Coupe arabe ou la CAN pour situer ce groupe où la concurrence est intense. L'équipe de Tunisie gardera-t-elle son efficacité en comptant sur les Mejbri, Gharbi, Saâd et tous ces éléments qui ont pris de l'importance aux côtés des cadres Sliti, Aidouni, Skhiri, Talbi ou Dahmen ? C'est ce que Sami Trabelsi en premier espère avant le Mondial.