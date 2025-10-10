Tunisie: Pourquoi les prix de la noisette flambent-ils au pays ?

Les prix de la noisette connaissent une hausse spectaculaire sur les marchés tunisiens, avec une progression estimée entre 40 % et 50 %.

Le prix du kilo de noisettes entières est passé de 40 à 60 dinars, tandis que la noisette décortiquée atteint désormais 65 dinars, et jusqu'à 75 dinars dans certaines boutiques spécialisées.

Cette flambée devrait se répercuter sur le coût de nombreux produits dérivés tels que le "zrir", les pâtisseries et la pâte à tartiner au chocolat, dont les prix pourraient grimper fortement dans les semaines à venir.

Une hausse alimentée par la crise turque

Cette augmentation des prix découle directement de la baisse de la production en Turquie, premier producteur mondial de noisettes, qui assure près de 70 % de l'offre mondiale.

La campagne 2025 s'annonce particulièrement difficile : selon les estimations officielles turques, la production devrait chuter à environ 600 000 tonnes, contre une moyenne annuelle de 700 000 à 800 000 tonnes en temps normal.

Cette contraction de l'offre mondiale a provoqué une tension accrue sur les marchés internationaux, se répercutant sur les importations tunisiennes.

Par ailleurs, en avril dernier, une vague de gel exceptionnelle a frappé les régions productrices de noisettes du bassin de la mer Noire.

Les températures y sont tombées en dessous de -10 °C, provoquant de graves dégâts aux fleurs des noisetiers.

Dans certaines zones comme Ordu et Giresun, les pertes de récolte ont dépassé 70 %, entraînant un déséquilibre durable entre l'offre et la demande.

Pour soutenir les producteurs touchés, le gouvernement turc a relevé de plus de 50 % le prix officiel d'achat des noisettes.

Si cette mesure vise à compenser les pertes agricoles et à stabiliser la filière, elle a aussi contribué à renforcer la pression sur les prix mondiaux, impactant directement les marchés importateurs, dont la Tunisie.

Face à cette flambée, les professionnels tunisiens anticipent une hausse prolongée des prix des produits contenant de la noisette.

Certains artisans pâtissiers évoquent déjà la possibilité de réajuster leurs tarifs, tandis que les importateurs espèrent une amélioration de la production turque en 2026, susceptible d'apaiser les marchés.