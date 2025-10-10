Tunisie: Avancée majeure en chirurgie pédiatrique à Sidi Bouzid

Le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital universitaire de Sidi Bouzid a enregistré une progression remarquable de son activité depuis sa mise en place.

Le nombre d'interventions chirurgicales y a été multiplié par plus de trois, traduisant un bond qualitatif dans la prise en charge des jeunes patients.

Cette évolution s'explique par l'introduction de techniques modernes de chirurgie endoscopique, appliquées à des opérations complexes telles que le traitement du reflux gastro-oesophagien et du reflux vésico-urétéral, deux pathologies fréquentes chez l'enfant nécessitant une expertise de pointe, indique un communiqué de presse publié ce vendredi 10 octobre 2025 par le ministère de la Santé.

Ce développement illustre la compétence et le dévouement du personnel médical et paramédical du service, et démontre la capacité croissante des hôpitaux régionaux à offrir des soins spécialisés de haut niveau.

Il marque également une étape importante dans la concrétisation du principe de justice sanitaire, en garantissant aux enfants un accès équitable à des soins de qualité à proximité de leur lieu de vie, conformément à l'objectif national d'égalité des chances en santé.