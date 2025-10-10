Afrique: L'adversaire - Sao Tomé-et-Principe - Marquer les esprits

En essayant de faire mieux que résister, les «Verde-Amarelos» comptent montrer leurs progrès.

Pour la sélection de São Tomé-et-Principe, les Verde-Amarelos (les Vert et Jaune), lanterne rouge du Groupe H dirigée par l'entraîneur Ricardo Monsanto, ces rencontres, jouées en Tunisie pour des raisons logistiques, représentent un véritable défi et une opportunité d'acquérir de l'expérience face à un adversaire de calibre supérieur.

La sélection s'appuie largement sur une diaspora de joueurs évoluant principalement au Portugal et dans d'autres ligues européennes. Parmi les joueurs clés de l'équipe, plusieurs noms se distinguent. L'attaquant Luís Leal 38 ans, capitaine et meilleur buteur historique de la sélection (8 buts), demeure la figure de proue des Verde-Amarelos.

Malgré son âge avancé, «Dola» continue d'apporter son expérience offensive, lui qui a évolué dans de nombreux championnats à travers le monde. Il évolue actuellement au Pérou. L'ailier droit Ronaldo Afonso, lui, est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'équipe. Ce jeune ailier de 24 ans apporte de la vitesse sur le flanc droit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est un élément offensif majeur et évolue au FC Paços de Ferreira (Portugal). Le défenseur latéral gauche, Ricardo Fernandes, qui évolue au club divisionnaire portugais d'Oliveira Hospital, est un pilier de la défense, assurant à la fois solidité défensive et participation aux phases offensives.

Mauro Vilhete, milieu de terrain et ancien joueur de la League Two anglaise (D4), 32 ans, apporte sa polyvalence et son expérience du football britannique au coeur du jeu. Ou encore, Pedro Mateus, le gardien de but expérimenté, l'un des joueurs les plus sollicités de la sélection.

L'objectif inavoué est de sortir de l'ombre. Bien que Sao Tomé-et-Principe soit éliminé et sans points dans le Groupe H, l'objectif principal de l'équipe est de réaliser une performance honorable, de construire pour l'avenir et, pourquoi pas, de réaliser un premier résultat positif dans cette campagne.