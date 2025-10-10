Tunisie: Vers la création d'une plateforme numérique arabo-turque pour dynamiser la recherche et l'innovation

10 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie accueille les travaux du cinquième Forum des présidents d'universités arabes et turques, organisé conjointement par l'Union des universités arabes et l'Union des universités euro-asiatiques, avec la participation de plus de 160 responsables académiques et experts venus de différents pays arabes et de Turquie.

Dans une déclaration à Jawhara FM, Moez Chafra, président de la Conférence des recteurs des universités tunisiennes et membre du bureau exécutif de l'Union des universités arabes, a souligné que ce forum constitue une étape charnière dans la construction de partenariats académiques durables et multilatéraux. Ces partenariats, a-t-il ajouté, englobent les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de la mobilité universitaire.

Le forum sera couronné par la publication de la "Déclaration de Tunis", qui prévoit la mise en place d'une plateforme numérique arabo-turque dédiée à l'échange d'expériences, au partage d'expertises et à la coordination des projets de recherche. Cette initiative portera particulièrement sur des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, les changements climatiques et les énergies renouvelables.

Parmi les principales décisions annoncées figure également le lancement d'un système de double diplôme entre les universités arabes et turques. Ce dispositif permettra aux étudiants d'effectuer une partie de leurs études dans chacun des deux pays et d'obtenir soit deux diplômes distincts, soit un diplôme conjoint, reconnu par les deux institutions partenaires.

Selon M. Chafra, cette orientation représente une démarche stratégique qui renforcera la mobilité académique et la reconnaissance mutuelle des compétences entre les établissements de l'espace arabo-turc.

Il a enfin rappelé que les universités tunisiennes, à l'instar de plusieurs établissements arabes, appliquent les normes internationales de qualité et d'accréditation académique, notamment ISO 9001 et ISO 22001, ouvrant ainsi la voie à un partenariat arabo-turc élargi dans le développement de programmes universitaires innovants et compétitifs.

