Cameroun: Présidentielle 2025 - La rue, seule garantie pour un vote respecté ?

Alors que les Camerounais se préparent à voter, une conviction s'ancre dans une partie de l'électorat : le scrutin, bien que nécessaire, pourrait ne pas suffire à garantir un changement.

L'enthousiasme généré par les meetings de foule, comme ceux d'Issa Tchiroma Bakary, ne fait pas oublier les leçons de l'histoire. En 1992, les résultats largement favorables à Ni John Fru Ndi avaient été contrariés par des institutions partisanes qui avaient rendu un verdict contraire aux attentes de l'électorat.

Aujourd'hui, ce manque de confiance dans le processus est ravivé par une décision récente. Le 5 août 2025, le Conseil constitutionnel a définitivement rejeté la candidature de Maurice Kamto, le principal opposant, confirmant une décision de l'organe électoral (ELECAM) qui invoquait une « pluralité d'investitures » du parti MANIDEM . Pour ses avocats et des observateurs internationaux, cette décision repose sur des motifs politiques plutôt que juridiques, écartant un rival de taille du président Paul Biya . Cet événement est perçu comme la preuve que les institutions actuelles, jugées toujours aussi partiales, « ne diront jamais la vérité des urnes » .

Dans ce contexte, certains estiment que la rue reste la seule solution pour que la volonté populaire soit entendue et respectée. L'idée est que sans une pression citoyenne massive et pacifique, le vote risque une nouvelle fois d'être confisqué. Cette perspective appelle à une mobilisation populaire vigilante, qui aille au-delà du simple acte de voter pour sécuriser le verdict des urnes. Le débat est désormais ouvert entre l'espoir placé dans les urnes et la conviction que le changement ne viendra que d'une expression citoyenne ininterrompue.