Egypte: Le PIB du pays enregistre la croissance trimestrielle la plus rapide depuis trois ans

L'économie égyptienne a progressé de 5 % au quatrième trimestre de l'année fiscale 2024/2025, contre 2,4 % un an plus tôt, marquant ainsi sa croissance trimestrielle la plus rapide en trois ans, selon le ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale.

Ce rebond a porté la croissance annuelle à 4,4 %, grâce à une meilleure performance du tourisme, de l'industrie manufacturière non pétrolière et des technologies de l'information et de la communication (TIC). Le ministère a déclaré que les résultats soulignent la résistance économique de l'Égypte face aux chocs externes continus et aux réformes politiques visant à stabiliser la macroéconomie et à stimuler la participation du secteur privé.

L'indice de la production industrielle pour l'industrie manufacturière non pétrolière a bondi de 18,8 % au quatrième trimestre de l'exercice 2024/2025, contre 4,7 % au même trimestre de l'exercice précédent, ce qui témoigne d'un net redressement de l'activité industrielle.

Le gouvernement égyptien a attribué le maintien de la discipline budgétaire et l'augmentation des investissements publics au maintien de la dynamique de croissance.

Points clés à retenir

L'expansion trimestrielle de 5 % du PIB de l'Égypte souligne une reprise naissante après des années de tensions budgétaires, de pénuries de devises et de chocs de l'offre mondiale. Cette amélioration reflète les premiers effets des réformes structurelles et le regain de confiance des investisseurs à la suite de l'afflux de capitaux étrangers en provenance des alliés du Golfe et des mesures de stabilisation soutenues par le FMI.

Les moteurs de la croissance, comme le tourisme et l'industrie manufacturière, bénéficient d'un taux de change plus compétitif et d'un meilleur approvisionnement en énergie, tandis que le secteur du transport de fonds continue d'attirer les investissements étrangers. Cependant, des défis subsistent - notamment une inflation élevée, des conditions monétaires restrictives et la nécessité d'une croissance soutenue tirée par le secteur privé.

Avec une croissance trimestrielle du PIB la plus rapide depuis 2022, les décideurs politiques égyptiens doivent maintenant maintenir la dynamique sans raviver les pressions inflationnistes ni aggraver les déséquilibres budgétaires, alors que le pays équilibre les réformes avec une croissance inclusive.