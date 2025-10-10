Maroc: Le groupe marocain CMGP acquiert 92,5 % du CPCM pour 1 milliard de dirhams

Le Groupe CMGP (BVC : CMG) a signé un accord pour l'acquisition de 92,5% de la Compagnie de Produits Chimiques du Maroc (CPCM) auprès des actionnaires historiques ABC Holding et Khalid Lahlou.

L'acquisition élargit la présence de CMGP dans les domaines de la protection des cultures, du traitement de l'eau et des produits chimiques industriels, conformément à sa stratégie à long terme.

Il s'agit de la troisième acquisition majeure de CMGP, après CAS en 2021 et Agrosem en 2024.

Le Groupe CMGP (BVC : CMG) a signé un accord pour acquérir 92,5% de la Compagnie de Produits Chimiques du Maroc (CPCM) auprès des actionnaires historiques ABC Holding et Khalid Lahlou, ce qui valorise la cible à environ 1 milliard de dirhams (98 millions de dollars). La société a indiqué qu'elle pourrait porter sa participation à 100 % à un stade ultérieur.

L'acquisition élargit la présence de CMGP dans les domaines de la protection des cultures, du traitement de l'eau et des produits chimiques industriels, conformément à sa stratégie à long terme de construction d'une plateforme agroalimentaire diversifiée. Le CPCM devrait générer un chiffre d'affaires de 500 millions de dirhams en 2025, ce qui porterait le chiffre d'affaires consolidé de CMGP à près de 3 milliards de dirhams, hors synergies.

Il s'agit de la troisième acquisition majeure de CMGP après CAS en 2021 et Agrosem en 2024. L'opération, qui doit encore être approuvée par le Conseil de la concurrence, devrait créer de fortes synergies industrielles et d'exportation.

Points clés à retenir

L'acquisition de CPCM par CMGP représente l'un des mouvements de consolidation les plus importants au Maroc dans le domaine de l'agro-industrie et des produits chimiques industriels. La transaction renforce la stratégie d'intégration verticale de CMGP - combinant l'irrigation, les engrais et la production de produits chimiques - afin de renforcer la résilience de l'offre et d'accroître les exportations à travers l'Afrique.

L'agriculture représentant environ 14 % du PIB du Maroc, le modèle diversifié de CMGP le positionne comme un catalyseur clé de la modernisation agricole et du programme de durabilité du pays. Youssef Moamah, PDG de CMGP, a déclaré que cette opération s'inscrivait dans l'ambition de la société de servir "l'agriculture et au-delà", reflétant une évolution vers des capacités industrielles plus larges telles que la gestion de l'eau et le traitement des produits chimiques.

Dans l'attente de l'approbation réglementaire, l'acquisition renforcera également la compétitivité de CMGP sur les marchés régionaux, soutenant ainsi les objectifs plus larges de la politique industrielle du Maroc en matière de développement des exportations agricoles à valeur ajoutée et de la capacité de production locale.