Sénégal: Accès au logement - La Banque islamique du pays et la Sicap unissent leurs forces

La Banque islamique du Sénégal (Bis) et la Sicap SA s'allient pour faciliter l'accès au logement et renforcer le financement de l'habitat Dakar. Elles ont signé le 9 octobre 2025, une convention de partenariat stratégique visant à dynamiser le financement de l'habitat et à faciliter l'accès au logement pour les Sénégalais.

À travers ce partenariat, renseigne un communiqué de presse, la Bis s'engage à accompagner la Sicap dans le financement de ses programmes immobiliers, tout en mettant à la disposition des acquéreurs des solutions de financement conformes aux principes de la finance islamique. Cette collaboration, explique-t-on, reflète la volonté partagée des deux institutions de rendre le logement plus accessible, plus responsable et plus durable. « Ce partenariat symbolise notre engagement à être un relais entre les promoteurs et les acquéreurs.

L'immobilier est un besoin essentiel, et notre mission est de proposer des solutions éthiques qui facilitent l'accès à un habitat décent, tout en soutenant le développement économique du pays. », a déclaré Madame Aminata Faye Seck, Directrice générale de la Bis.

« En cohérence avec le Plan Sénégal Vision 2050 et la politique nationale de l'habitat, ce partenariat avec la Banque islamique du Sénégal traduit notre volonté d'accompagner l'État dans la mise en oeuvre de politiques publiques ambitieuses pour le logement. À travers cette collaboration, la Sicap SA renforce son rôle d'acteur structurant du secteur immobilier, en favorisant un modèle de financement innovant, inclusif et durable, au service des ménages sénégalais et du développement économique national. », a quant à lui, indiqué M. Mouhamadou Moctar Magassouba, Directeur général de la Sicap SA.

Concrètement, cette convention permettra d'accompagner le volet de la promotion immobilière dans la mobilisation de financements adaptés, sécurisés et conformes aux principes de la finance islamique ; de garantir l'effectivité des investissements dans la réalisation des programmes immobiliers ciblés ; de faciliter l'accès au financement immobilier pour les ménages sénégalais, sur place et pour la diaspora, via des produits islamiques tels que la Mourabaha, l'Istisna ou le Plan d'épargne logement Makaane ; de renforcer les positions de la Bis sur les projets immobiliers stratégiques, contribuant ainsi à la vitalité du tissu économique et social sénégalais.

En unissant leurs forces, la Bis et la Sicap entendent bâtir bien plus que des logements : elles construisent des perspectives, de la stabilité et de l'espoir pour les familles sénégalaises.