Tunisie: Assurances - La compagnie Tunisienne STAR annonce une progression de 45% de son résultat net au premier semestre 2025.

Le résultat net de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances (STAR) a enregistré une progression de 45%au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2025.

Il ressort de ces états financiers intermédiaires un résultat net de 21,317 millions de dinars (MD) contre 15 MD au 30 juin 2024.

Durant la période sous revue, la compagnie a comptabilisé des primes acquises de 221 MD contre 207 MD au premier semestre 2024, soit un accroissement de 6,41%. Quant aux charges de sinistres (y compris les frais de gestion), elles se sont élevées à 161MD contre 163 MD au 30 juin 2024, soit une légère baisse de 1 %.

A la fin du premier semestre 2025, les provisions techniques nettes de recours se sont élevées à 1 031 MD contre 983 MD à la fin du premier semestre 2024. Ce qui constitue une hausse de 48 MD en valeur absolue.

La compagnie STAR a eu à faire des placements pour un montant net de 1 108 MD contre 1 076 MD au premier semestre 2024 (+3%).

Les produits de placements nets se sont accrus de 16% à 64,220 MD contre 55,341 MD au 30 juin 2024.

Oumar Nourou

Le total du bilan durant la période sous revue se situe à 1 654 MD contre 1 564 MD au premier semestre 2024, soit une progression de 5,4 %.