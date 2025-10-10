Ile Maurice: Project Rescue Ocean Maurice se mobilise pour l'océan

À l'occasion du World Clean Up Day 2025, Project Rescue Ocean Maurice a organisé, le 20 septembre, une campagne de nettoyage à la plage de Tamarin, entre 9 heures et midi. Ouverte à tous, l'initiative a rassemblé, dans la bonne humeur, petits et grands autour d'un but commun : faire une bonne action pour l'océan.

En famille, entre amis, en couple ou en solo - le temps d'un court moment ou de plusieurs heures - les bénévoles pour l'océan ont retroussé leurs manches pour ramasser les déchets échoués sur le sable. Armés de gants, de sacs et d'un grand sourire, ils ont uni leurs efforts pour redonner éclat à la plage de Tamarin et rappeler qu'un petit geste, multiplié par des centaines de mains, peut faire une grande différence pour notre planète bleue.

«Chaque geste, chaque action compte», rappelle Carine Bouille, ambassadrice responsable de Project Rescue Ocean Maurice, une association également membre de l'UNESCO. Au total, 425 kilos de déchets ont été ramassés et recyclés grâce à la mobilisation des 45 participants, dont 18 enfants. Parmi les déchets revenant plus souvent figuraient notamment 320 mégots de cigarettes, véritables fléaux pour l'environnement marin.

Cette belle action éco-citoyenne pour l'océan a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs partenaires engagés, notamment Dream Dolphin Mauritius, Veranda Tamarin Hotel & Spa, Ocean Spa Wellness & Shop Mauritius, Tamarin OceanPro Diving Ltd, Surf Lifesaving MU, We-Recycle Mauritius, ainsi que les établissements scolaires École Paul et Virginie et Collège de l'Ouest.

Carine Bouille a tenu à rappeler l'importance de transformer les paroles en gestes concrets, résumant l'esprit de la journée par un appel simple mais percutant : «Moins de blabla et plus d'action.»