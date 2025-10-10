Tanzanie: La Banque de Tanzanie maintient son taux d'intérêt à 5,75 %, l'inflation restant dans les limites de l'objectif fixé

La Banque de Tanzanie (BoT) a maintenu son taux d'intérêt de référence à 5,75 %, conservant son orientation politique après une réduction de 25 points de base en juillet.

La Banque de Tanzanie (BoT) a maintenu son taux d'intérêt de référence à 5,75 %, conservant son orientation politique après une réduction de 25 points de base en juillet, alors que l'inflation reste dans la fourchette cible de 3 % à 5 % de la banque.

La banque centrale a déclaré que cette décision reflétait les attentes de prix stables et de performances économiques solides. L'inflation annuelle s'est élevée à 3,4 % en août, ce qui correspond à la moyenne sur deux ans, tandis que le PIB a augmenté de 5,4 % au premier trimestre 2025, contre 5,2 % l'année précédente.

La BoT prévoit que la croissance dépassera les 6 % au cours des prochains trimestres, grâce à l'augmentation des investissements, au renforcement des exportations et à la poursuite des dépenses publiques. L'administration de la présidente Samia Suluhu Hassan fait avancer des projets d'infrastructure à grande échelle, notamment une centrale hydroélectrique et un réseau ferroviaire national, avant les élections générales d'octobre.

Points clés à retenir

La décision de la Tanzanie de maintenir son taux directeur souligne la confiance de la banque centrale dans la stabilité macroéconomique et la trajectoire de croissance du pays, dans un contexte de pressions inflationnistes modérées. La stabilité de la politique monétaire contraste avec le fait que plusieurs pays africains ont resserré leurs taux afin d'enrayer la faiblesse de leur monnaie.

L'inflation en Tanzanie est restée ancrée malgré la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, grâce à une combinaison de discipline budgétaire, de taux de change stables et de coûts d'importation modérés. La croissance étant tirée par les investissements dans les infrastructures, l'exploitation minière et l'agriculture, la BoT semble se concentrer sur le maintien des liquidités tout en évitant une surchauffe à l'approche des élections.

Les perspectives restent positives - l'inflation se situe dans la fourchette, la dynamique du PIB est supérieure à 5 % et les réserves extérieures sont soutenues par le tourisme et les exportations d'or - ce qui place la Tanzanie parmi les économies post-pandémiques les plus stables d'Afrique de l'Est.