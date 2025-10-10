Cote d'Ivoire: Le pays accorde de nouveaux permis d'exploitation minière pour accroître la production d'or et de cuivre

La Côte d'Ivoire a approuvé 11 nouveaux permis d'exploration minière pour des entreprises locales et internationales ciblant l'or, le cobalt et le cuivre.

Cette décision intervient alors que le pays d'Afrique de l'Ouest redouble d'efforts pour développer sa base minérale et attirer de nouveaux investissements.

Cette décision reflète la stratégie du gouvernement visant à faire de la Côte d'Ivoire un centre minier stable et accueillant pour les investisseurs.

Huit des nouveaux permis se concentrent sur l'exploration de l'or, y compris les allocations à Resolute Exploration Côte d'Ivoire, développeur du projet d'or Doropo, et Tieto Minéral, opérateur de la mine d'or Abujar près d'Abidjan. Les trois permis restants concernent le chrome, le manganèse, le nickel, le cobalt et le cuivre.

Cette décision reflète la stratégie du gouvernement visant à positionner la Côte d'Ivoire comme un centre minier stable et accueillant pour les investisseurs, contrairement à l'incertitude réglementaire croissante au Mali, au Burkina Faso et au Niger voisins.

La production d'or est passée de 10 tonnes en 2012 à 58 tonnes en 2024, et devrait atteindre 62 tonnes en 2025 et 100 tonnes en 2030. L'exploitation minière représente désormais 4 % du PIB, contre 1,5 % il y a dix ans.

Points clés à retenir

L'approbation de nouveaux permis d'exploration par la Côte d'Ivoire marque la dernière étape de sa tentative de devenir la prochaine grande destination minière de l'Afrique de l'Ouest. La stabilité politique du pays, son régime transparent d'octroi de licences et ses investissements dans les infrastructures ont contribué à attirer l'intérêt du monde entier, alors même que les risques en matière de sécurité et de gouvernance augmentent ailleurs dans le Sahel.

En élargissant l'exploration, au-delà de l'or, aux métaux de base tels que le cobalt et le cuivre - des intrants essentiels pour la transition énergétique mondiale - Abidjan aligne ses ambitions minières sur les tendances de la demande mondiale. L'expansion du secteur s'inscrit également dans le plan de diversification économique du président Alassane Ouattara visant à réduire la dépendance à l'égard des exportations de cacao, qui représentent encore près de 40 % des recettes étrangères.

Si les objectifs de croissance actuels sont atteints, la Côte d'Ivoire pourrait rejoindre les cinq premiers producteurs d'or d'Afrique d'ici 2030, consolidant ainsi son rôle de leader régional en matière de développement responsable des ressources.